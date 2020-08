Poliziotto blocca un ragazzo, Joe Formaggio: "Mio padre mi avrebbe dato quattro sberle"

"I poliziotti sono stati fatti oggetti di scherno", è questo il pensiero di Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, in merito a quanto accaduto l'altro giorno a Vicenza.

"In un video diffuso su Facebook - continua Formaggio - si vede un ragazzo che si sottrae in tutte le maniere all'identificazione ed alla eventuale perquisizione da parte delle forze di polizia. Da parte del ragazzo che ha opposto resistenza al placcaggio da parte di un agente, che come si vede nel video ha dovuto desistere dal portare il ragazzo nell'auto di servizio e poi in questura, come avrebbe meritato, per la violenta reazione degli "amici" del soggetto, che ha potuto così evitare di spiegare agli agenti il perchè non volesse farsi identificare".

"Chi non ha nulla da nascondere non ha paura di farsi identificare nè di farsi perquisire. Il fatto che ci sia un clima a Vicenza che anzichè di supporto alle forze dell'ordine, parteggia per potenziali delinquenti, credo debba far riflettere chiunque - aggiungo l'esponente di Fratelli d'Italia - Se quel ragazzo fossi stato io, mio padre mi avrebbe fatto cambiare atteggiamento a suon di sberle, a mazzi da quattro. Se quel ragazzo del video fosse mio figlio, mi comporterei alla stessa maniera di mio padre".

"Credo che nessun genitore per bene sopporti che il proprio figlio osi fare lo sbruffone di fronte alla polizia - conclude - Mi auguro almeno che i genitori di quel ragazzo provino un po' di vergogna e lo portino in questura a scusarsi con i ragazzi delle volanti, che hanno avuto una condotta esemplare, dimostrando senso della misura e sangue freddo".