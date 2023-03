Contributi sul confine veneto? Il M5S chiede lumi a Fugatti

Da quanto si apprende dai media il Comune di Laghi e quello di Arsiero nell'Alto vicentino avrebbero dato il via ad una procedura di concambio reciproco di una porzione ciascuno del proprio territorio comunale. Tale concambio permetterebbe ad Arsiero di avere un confine di 130 metri col Trentino. Che di conseguenza potrebbe accedere ai fondi speciali (previsti dalla norma statale) per i comuni di confine, obbligando la somma già esistente oggi ad un nuovo riparto. Al netto di questa premessa «si chiede» al presidente della Provincia autonoma di Trento (il leghista Maurizio Fugatti) se effettivamente in tal senso «siano in corso interlocuzioni con la Regione Veneto» capitanata dal governatore leghista Luca Zaia. È questo in estrema sintesi il contenuto di una interrogazione che il consigliere provinciale trentino Alex Marini (esponente del M5S è seduto tra le fila dell'opposizione) ha indirizzato ieri 20 marzo allo stesso Fugatti. Il tema, da sempre molto dibattuto, è quello della ripartizione dei fondi di confine che alcune regioni o province a statuto speciale, Trentino in primis, mettono a disposizione dei territori confinanti per progetti di pubblica utilità. «Si chiede - puntualizza il consigliere quali sarebbero gli effetti sulle modalità di ridistribuzione delle risorse versate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel Fondo comuni confinanti al fine di essere impiegate in via diretta» dalle municipalità confinanti «oppure per progetti di carattere generale a favore delle aree vaste delle zone di confine». Alla grossa Marini, che sulla questione della trasparenza nella gestione di quelle risorse nell'ottobre dello scorso anno aveva fatto già fatto la voce grossa, chiede lumi sulla procedura in corso fra i comuni di Arsiero e Laghi. Della quale peraltro aveva diffusamente parlato il Corriere del Veneto del giorno 2 marzo.