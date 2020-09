«Quando riapre il Querini?». L'opposizione chiede spiegazioni all'esecutivo cittadino

«Quando riaprirà parco Querini?». Se lo domanda il consigliere comunale Raffaele Colombara che con la lista Quartieri al centro siede tra le fila della opposizione di centrosinistra. Il quesito peraltro oggi 17 settembre è stato girato alla giunta comunale berica con una formale interrogazione. La richiesta di chiarimenti del consigliere fa riferimento ai fatti che si verificarono a fine agosto quando un albero del parco monumentale della città palladiana si schiantò. In quella occasione il Querini venne chiuso in attesa che venissero messe in sicurezza anche quelle piante, una trentina, che presentassero eventuali criticità tali da compromettere la sicurezza dei fruitori del parco. Colombara, che milita nel Pd, nella sua interrogazione punta l'indice contro l'assessore al verde pubblico Mattia Ierardi (Fdi) accusandolo di non avere ancora ripristinato la fruibilità del parco nonostante le promesse di chiudere la partita entro il 12 di settembre, attacca ancora Colombara. Poi un ultimo affondo: «Se vi sono piante ammalorate e che necessitano di intervento... non è possibile delimitare e transennare solo l'area corrispondente e rendere fruibile il resto del parco ai cittadini in queste ultime belle giornate d'estate?».

