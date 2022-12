Qatargate, sigilli all'ufficio dell'assistente della dem Alessandra Moretti

Bufera a Bruxelles per l'inchiesta Qatargate che ha portato all'arresto di quattro persone, tra cui l’ex eurodeputato Pd Antonio Panzeri, accusate di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio. Le indagini continuano e sono in corso perquisizioni e sigilli agli uffici di altri collaboratori tra cui Federica Garbagnati, attuale assistente dell’europarlamentare dem Alessandra Moretti.

Notizia sulla quale è intervenuta prontamente anche la vicentina che in Qatar c'è stata nel febbraio 2020: !Rifiuto totalmente e respingo qualsiasi insinuazione su di me!, ha dichiarato attraverso un tweet Alessandra Moretti dopo che un quotidiano belga ha fatto il suo nome parlando dell'indagine in corso.

La vicentina ha subito chiarito i motivi del suo viaggio negli emirati arabi: "ero con altri colleghi deputati in missione ufficiale e in piena trasparenza", ha dichiarato Moretti. Il coinvolgimento dell'assistente è invece da ricondurre al fatto che prima di essere collaboratrice della dem vicentina era al fianco di Panzeri.

La dem, dal canto suo, ha ribadito di essere a disposizione della magistratura per qualsiasi necessità.