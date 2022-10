Alberto Rizzo ai vertici di via Arenula

Ad horas il dottor Alberto Rizzo, presidente del tribunale di Vicenza, prenderà formalmente possesso del suo nuovo incarico quale capo di Gabinetto del Ministero di grazia e giustizia: il quale dal 22 ottobre, giorno del giuramento del nuovo esecutivo, è retto dall'ex procuratore aggiunto veneziano Carlo Nordio. La decisione sarebbe giunta su richiesta proprio del nuovo Guardasigilli Nordio nominato al vertice di via Arenula su espressa richiesta della neopremier Giorgia Meloni, la leader di Fdi che di recente ha portato il centrodestra alla vittoria alle ultime elezioni politiche. Al momento non si conosce esattamente chi sostituirà Rizzo in via definitiva. Da mesi tra l'altro sulle scrivanie del Ministero della giustzia ci sono alcuni dossier di peso che riguardano le toghe vicentine: a partire dal caso del duplice omicidio di Gogna.