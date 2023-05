Possamai sindaco, come sarà il nuovo consiglio comunale

Tempo pochi giorni e il nuovo sindaco, Giacomo Possamai, si insedierà a Palazzo Trissino. In attesa di conoscere i nomi degli assessori che comporranno la Giunta di Centro Sinistra, si può fare un primo elenco dei consiglieri che occuperanno le sedie della sala Bernarda. Il rinnovato consiglio comunale sarà composto da 32 rappresentanti, 20 di maggioranza e 12 di minoranza, scelti tra quelli che hanno preso più voti al primo turno. Nel caso che qualche eletto si dimetta, salendo al ruolo di assessore, il suo posto sarà preso da un “subentrante”, ovvero il primo non eletto della lista. Pochi ancora, invece gli indizi sugli assessori, se non alcune voci di corridoio che comunque girano da tempo nell'entourage della coalizione di centro sinistra e le dichiarazioni del neo eletto sindaco Possamai, il quale ha affermato che, per formare la Giunta, “seguirà il volere popolare”:

La Maggioranza

Per quanto riguarda la maggioranza, le sei civiche sono così spartite: 7 consiglieri per il Pd; 6 alla lista Possamai Sindaco: 3 ai Civici per Possamai; 2 a Coalizione Civica Sinistra Verdi; 1 a Per una Grande Vicenza; 1 alla Lista Tosetto. La Loggia del Capitaniato ospiterà quindi, per quanto riguarda il Partito Democratico, Isabella Sala, che con 787 preferenze è stata la più votata in assoluto e che per questo per lei potrebbe prospettarsi un assessorato e/o il ruolo di vicesindaco; Cristina Balbi (433 preferenze) anche lei in lizza per un assessorato; Alessandro Marchetti (420); Angelo Tonello (327); Lorenza Rizzini (298); Giacomo Bez (272); Davide Giacomin (267). Il primo dei non eletti è invece Stefano Dal Pra Caputo (242), che subentrerebbe al posto di Sala o Balbi.

I sei più votati della lista Possamai sindaco sono invece Massimiliano Zaramella (337 preferenze); Luisa Consolaro (260); Leone Zilio (236); Sara Baldinato (161); Beatrice Giulia Restuccia (153); Mauro Burlina (140) che però ha lo stesso numero di preferenze di Sara Maran. Zaramella è un altro nome da considerare nel toto-giunta. Della lista Civici con Possamai lo scranno da consigliere va a Giovanni Selmo (418 voti), Sandro Pupillo (276) ed Elia Pizzolato (248). Se Selmo e Pupillo diventassero assessori, il posto toccherebbe a Benedetta Ghiotti (204). I due con maggiori preferenze di Coalizione Civica Sinistra Verdi sono invece Leonardo Nicolai (340) e Martina Corbetti (285). Nicolai, in odore di assessorato, lascierebbe il posto a Mattia Pilan (191 voti). Papali per un posto in giunta, infine, anche Cristiano Spiller - eletto consigliere della lista Per una Grande Vicenza con 377 preferenze - che lascebbe eventualmente il posto a Raffaele Colombara (303) e Matteo Tosetto, consigliere della Lista Tosetto eletto con 411 voti. Nel caso di un suo probabile assessorato la sedia andrebbe a Augusto Bellon che ha raccolto 265 preferenze.

L’opposizione

Tra i banchi dell’opposizione siederanno invece 8 consiglieri della lista Rucco Sindaco, tra i quali l’ex primo cittadino Francesco Rucco e poi Simona Siotto (eletta con 442 preferenze), Valerio Sorrentino (352 voti ), Valeria Porelli (335), Leonardo De Marzo (250), Michele Dalla Negra (247), Stefano Notarangelo (231) e Liliana Zocca (213); due per Fratelli d’Italia cioè Nicolò Naclerio (426) e Giorgio Conte (381); Jacopo Maltauro (371) per la Lega e Marco Zocca (486) per Forza Italia.