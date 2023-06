Possamai nomina il capo di gabinetto: è Sandro Pupillo

Rimandata la presentazione dei nuovi assessori della Giunta Possamai a Vicenza, per effetto della giornata nazionale di lutto per la morte di Berlusconi. Nel frattempo il primo cittadino di Vicenza, con una conferenza stampa, ha annunciato il nome del capo di gabinetto, la figura che lo supporterà nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali. Si tratta di Sandro Pupillo, vicentino di 45 anni, consigliere comunale eletto nella lista "Civici con Possamai".

Il nuovo braccio destro del sindaco è un inquilino della sala Bernarda di Palazzo Trissino dal 2013, inizialmente con il ruolo di capogruppo delle liste Variati. Pupillo ha fatto parte dello staff della campagna elettorale che ha portato alla vittoria del sindaco.

"Oggi vi presento un elemento molto importante per la mia squadra. Ho chiesto a Sandro Pupillo di essere il mio capo di gabinetto, una persona di mia fiducia per un ruolo particolarmente delicato. Sandro è una persona a me politicamente vicina da anni e conosce tutti i dossier sul tavolo, visto che è in consiglio da 10 anni", ha sottolineato Possamai confermando che domani presenterà la giunta.

"Sono emozionato - ha commentato Pupillo - dal 2013 mi sono dedicato al Comune, e ora ci metterò tutta l'esperienza che ho accumulato in 10 anni, anche se un po' mi dispiace rinunciare al ruolo di consigliere per servire la città, che servirò in un altro modo. Noi lavoreremo per e con tutti i cittadini indifferentemente".