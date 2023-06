Possamai avvia le consultazioni sulla giunta: “Non un confronto sui nomi”

Giacomo Possamai, ha annunciato che la costruzione della nuova giunta non sarà un atto solitario, ma un processo che coinvolgerà diverse parti interessate. Dopo le elezioni, il sindaco si era impegnato a formare una squadra di governo che rispondesse alle aspettative della città e fosse in grado di affrontare le sue sfide. Per questo motivo, da giovedì a sabato, il sindaco dedicherà un tempo significativo al confronto con i rappresentanti dei tre principali fronti che ha deciso di consultare. Il primo giorno sarà dedicato alle parti sociali, mentre il secondo giorno incontrerà i soggetti economici e i vertici tecnici del Comune. Infine, sabato sarà la volta delle forze politiche di maggioranza.

Il primo cittadino sottolinea che spetta a lui decidere i nomi della sua squadra di governo e intende esercitare appieno la libertà e la responsabilità conferite dalla legge e dai cittadini. "La giunta rifletterà le reali esigenze della città", ha aggiunto, assicurando che durante gli incontri non chiederà nomi ai partecipanti né sottoporrà loro quelli che sta considerando ma cercherà indicazioni e suggerimenti "sulle priorità e sulla modalità migliore per strutturare le deleghe e i referenti della nuova giunta".

Al termine delle consultazioni, il sindaco completerà il suo lavoro e si prevede che la nuova giunta venga annunciata entro metà della prossima settimana.