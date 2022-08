«Sei sicuro sia donna?». Il vice presidente del consiglio comunale commenta la Miss

«Ed è già buona che è donna, almeno» «sicuro?». Le frasi in questione sono due commenti a un post riguardante Pamela Uba, la prima Miss Irlanda di colore. Due dei tanti commenti offensivi che inondano le bacheche di facebook, nemmeno da farci caso si direbbe. Il secondo, però, giunge da una tastiera particolare. A digitare il quesito è stato infatti l’avvocato Piero Zancanaro, classe ’67, attuale vice presidente del consiglio comunale di Schio.

Tutto nasce da un post di un utente, nel quale lo stesso ironizzava sui tratti somatici della Miss Irlanda, nativa di Johannesburg, fra l’altro la vincitrice dell’edizione 2021, quindi non più in carica. «Tipiche caratteristiche della Provincia del Munster – scrive -, più che del Connacht o del Leinster… Ma quanto è bello il mondialismo?!». Al post sono seguiti decine di commenti, per la maggior parte della stessa linea dell’utente. Da chi si ricordava gli irlandesi tutti rossi, evidentemente non conoscendo Colin Farrell o Andrea Corr, a chi sostiene che «solo perché un ragno è nato in una stalla, non significa che sia una mucca», le osservazioni sotto il post riguardano tuttalpiù l’aspetto fisico della miss, a detta di molti non al livello di decretarne la vittoria al concorso. Tra i vari commenti, appunto, anche quello di Zancanaro, che ha risposto con un amletico «sicuro?» a un utente che sosteneva che era già una cosa positiva che fosse una donna.

Interpellato da VicenzaToday, Zancanaro ha dato la sua spiegazione. «In questi giorni sono in vacanza e forse mi sono lasciato prendere la mano dal tono goliardico del post e degli altri commenti – spiega -. Provvedo a cancellarlo immediatamente. Fra l’altro come potrà notare dal mio profilo, non è mia abitudine commentare post di “costume”, ma solo di contenuti politici e/o culturali».

Pamela Uba (foto dalla pagina facebook Miss Ireland)