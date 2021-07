Dipartimento Antimafia della Lega: Pretto nuovo responsabile Veneto

«Ringrazio il capo dipartimento Antimafia della Lega per Salvini Premier Gianluca Cantalamessa, che ha voluto conferirmi, di concerto con il commissario regionale della Lega del Veneto Alberto Stefani, la nomina di responsabile regionale del Dipartimento antimafia. Grazie a questo nuovo incarico potrò rappresentare il Dipartimento antimafia della Lega in tutto il territorio della Regione del Veneto». Con un dispaccio di poche righe diramato ieri 7 luglio il deputato maranese del Carroccio Erik Pretto ha comunicato la decisione dei vertici del suo partito. Nella stessa nota si legge che l'onorevole vicentino avrà il compito «di supportare le iniziative nazionali, elaborare proposte e contenuti riguardanti i temi più strettamente collegati alla lotta al radicamento delle organizzazioni malavitose e alla tutela dell'integrità del nostro sistema economico e sociale, in coerenza con le linee programmatiche condivise dal Dipartimento, al fine di arricchire e diffondere la nostra offerta politica sul territorio e favorire un dialogo costruttivo con enti locali, associazioni, rappresentanti di categorie e cittadini. Sono molto soddisfatto - questa la chiusa - per il conferimento di questo incarico che ricoprirò senz'altro con l'impegno e la passione che da sempre contraddistinguono la mia attività politica».