Omicidio-suicidio Marano, Pretto: "Duplice tragedia Evitabile? Presenterò interrogazione"

"Nessuna sterile polemica ma chiarezza per i parenti e per tutta la comunità", è quanto chiede il deputato leghista Erik Pretto in merito ai fatti di sangue avvenuti nei giorni scorsi nel suo paese natale, Marano Vicentino.

“Un paese certamente non abituato ad episodi simili, che perde due cittadini e si interroga su quanto è avvenuto - sottollinea il deputato - Per questo motivo depositerò un’interrogazione parlamentare al fine di capire se sia stato fatto tutto il possibile per evitare questa duplice tragedia, che ha distrutto due famiglie e lasciato sotto shock un'intera comunità. Dopo un omicidio avvenuto per futili motivi, il reo-confesso è stato condotto in carcere e in poche ore è riuscito a togliersi la vita. Una situazione che certamente aveva bisogno di una particolare attenzione, visto che il suicida proveniva da una situazione personale e familiare problematica e nota alle Istituzioni. Esprimo vicinanza e cordoglio ai famigliari delle vittime e una preghiera per i nostri due concittadini”.