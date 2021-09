Naclerio spara a zero sul Ddl Zan: "Le aggressioni a gay non sono un'emergenza"

"I dati dicono che in questi 10 anni ci sono state centinaia di aggressioni a gay e lesbiche... e quindi non si può dire che sia un'emergenza...". È solo questo un estratto dell'intervento che ha infiammato la polemica a Vicenza. Al centro del dibattito il consigliere comunale di Fdi Nicolò Naclerio che è intervenuto in aula su una proposta di legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere sulla scorta del Ddl Zan.

"Per la sinistra i gay sono degli esseri in via di estinzione - ha aggiunto Naclerio - Considerarla un'emergenza sarebbe un insulto a tutte le forze di polizia e a tutti i cittadini che quotidianamente vengono aggrediti accoltellati e a colpi di machete da immigrati irregolari in tutta Italia... giornalmente... non in dieci anni". E ancora: "Tutti gli ultimi casi di aggressioni a gay e lesbiche sono derivate da genitori islamici con i propri figli"

Inevitabile la replica dei consiglieri Ennio Tosetto e Sandro Pupillo che hanno definito "gravi e allucinanti" le parole di Naclerio invitandolo a vergognarsi. "Sono parole fuori dal dibattito democratico".

Sulla questione è intervenuta anche l’eurodeputata del Partito democratico, Alessandra Moretti: "L’intervento del consigliere di Fratelli d’Italia Naclerio ieri in Consiglio comunale a Vicenza ha messo tutti in imbarazzo. L’ostilità verso l’altro che traspare dal suo intervento sono quanto di più lontano dai valori di una città decorata con due medaglie d’oro al valor militare, di cui una per la Resistenza. Auspico che tutte le forze politiche democratiche e l’amministrazione prendano le distanze dal consigliere in questione. Sarebbe troppo pericoloso legittimare, anche solo con il silenzio, violenza e razzismo".