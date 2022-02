Il sindaco annulla la Fiera e diventa bersaglio sui social: "Al palo in piazza lapidato"

"Qualcuno mi ha augurato di essere messo al palo e lapidato in piazza per aver annullato la Fiera di San Valentino" è questo il contenuto di un post pubblicato sui social da primo cittadino di Pozzoleone Edoardo Tomasetto. Il sindaco racconta di aver subito insulti e minacce dopo aver deciso di annullare laFiera "in un momento in cui i contagi erano all’apice di comune accordo con i rappresentati della associazioni comunali, per la sicurezza di tutti, non sottoponendo i volontari ad inutili".

A seguito dell'accaduto anche il consigliere regionale e capogruppo del Pd Veneto Giacomo Possamai ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza al sindaco di Pozzoleone: "Ormai il ‘tiro agli amministratori’ sembra essere diventato uno sport, con toni sempre più esasperati e violenti”, dichiara il consigliere dem. “Non credo sia una decisione presa a cuor leggero - conclude - ma non è questo il punto perché non ci sono motivazioni che tengano per augurare la ‘lapidazione in piazza’ di una persona. Il limite è stato valicato da tempo, episodi del genere stanno diventando quotidiani, ma non dobbiamo stancarci di condannarli".