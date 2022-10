Maxi lottizzazione a San Lazzaro? Donazzan nel mirino di Retinò

Di recente sui media locali (https://reteveneta.medianordest.it/40786/bassano-del-grappa-san-lazzaro-la-residente-risponde-a-donazzan-rispettate-il-territorio/) l'assessore veneto al lavoro, la bassanese Elena Donazzan, ha preso posizione a favore della maxi lottizzazione prevista in zona San Lazzaro a Bassano. Il momento è delicato, non solo perché i residenti hanno replicato a muso duro, non solo perché il contestatissimo l'iter (https://www.vicenzatoday.it/attualita/diffidato-dirigente-urbanistica-polo-logistico-bassanese-.html) che dovrebbe dire un sì o un no definitivo all'operazione prevista lungo la spalla sud del territorio municipale della città del ponte è ad un punto cruciale (si attende infatti il parere della Conferenza dei servizi incardinata dal Comune di Bassano) ma anche perché la lista Civica Bassano per tutti ieri 12 ottobre è intervenuta con un dispaccio di fuoco firmato dal coordinatore politico Paolo Retinò nel quale Donazzan viene messa letteralmente sulla graticola. Questo, alla grossa il ragionamento degli attivisti della lista civica: la Donazzan spiega che la Superstrada pedemontana veneta o Spv che dir si voglia, che lambisce l'area oggetto della trasformazione fondiaria, è stata costruita appositamente anche per ragioni di tipo urbanistico? Si tratta di affermazioni che lasciano «allibiti». Il motivo? Tutto ciò starebbe a significare che la Spv, senza entrare nel merito della scelta, non sarebbe nata con l'obiettivo di collegare in modo più rapido il nord-ovest e il nord-est della nostra Regione, scaricando parte del traffico pesante dalla rete esistente. Il suo scopo sarebbe invece quello di dare la stura ad un «ulteriore consumo di territorio, di aree agricole» nonché di muovere o di dislocare metri cubi di cemento lungo il suo asse: non una funzione di collegamento per quanto discutibile, bensì una funzione prodromica ad un ulteriore sfruttamento del suolo agricolo o verde a fini diversi. E c'è di più. Molti residenti di San Lazzaro oltre a tenere l'intervento (proposto dalla Alban Giacomo spa, dalla Meb srl e dalla Brunello salumi srl) in questo momento al vaglio degli uffici temono anche un'altra maxi lottizzazione «che potrebbe sorgere accanto a quella proposta . Si tratta «della cosiddetta lottizzazione Pengo», che secondo la rete ecologista del comprensorio potrebbe portare a 600mila metri quadri il computo totale della trasformazione da suolo agricolo a destinazione d'uso diversa. In passato nel dibattito era intevenuto anche l'assessore all'urbanistica di Bassano Andrea Viero: il quale a più riprese va ripetendo che gli uffici comunali stanno seguendo al millimetro il dettato della legge.