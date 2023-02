Mamma investita da un'auto pirata, presentata interrogazione in Consiglio comunale

La scorsa settimana ad Ospedaletto si è sfiorata la tragedia: solo la prontezza di riflessi della madre coinvolta ha permesso di mettere in salvo i figli; un investimento che poteva risultare fatale, vista anche l'alta velocità tenuta dall'auto dell'investitore; la donna stessa è rimasta poi ferita, con piede schiacciato e braccio ingessato.

Sull'accaduto è intervenuto anche il consigliere comunale Raffaele Colombara (Per una Grande Vicenza): "Non è questa, purtroppo, la prima volta che strada di Ospedaletto è teatro di investimenti gravi - sottolinea - ricordiamo che la strada si trova all’interno di un quartiere (parrocchia, scuola, molti anziani e bambini). Che la situazione sia molto pericolosa è testimoniato dalle numerose denunce per l’alta velocità tenuta abitualmente dalle automobili in quel tratto di strada; le immagini della distruzione della rotatoria posta all’incrocio tra strada Postumia e Strada di Ospedaletto avvenuta più volte a distanza di pochi mesi non fanno altro che confermarlo; da segnalare, inoltre, che il traffico ha registrato un incremento esponenziale da quando moltissimi veicoli hanno scoperto la scorciatoia Bertesina - Strada Ospedaletto -Lisiera per evitare la bretella che conduce al casello Vicenza Nord".

Numerose sono le segnalazioni che da anni sono inviate al Comune da parte dei residenti, insieme a richieste di intervento, pattugliamento e proposte di moderazione della velocità, per la verità rimaste ignorate o cui sono state date risposte interlocutorie.

A tal proposito il consigliere, attraverso un'interrogazione, chiede: "all'Amministrazione di intervenire con celerità per la salvaguardia dei residenti; per quale ragione siano rimasti finora sostanzialmente inascoltati appelli, segnalazioni e proposte dei residenti; di attivare una presenza costante di pattugliamento della Polizia locale e la presenza di vigili di quartiere. quali concreti interventi moderazione del traffico abbia intenzione di porre in essere ed in che tempi".