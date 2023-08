«La Regione Veneto respinge ogni accusa di immobilismo»

«La difficoltà a sostituire i medici di medicina generale è un problema che riguarda tutte le regioni, di cui la Regione del Veneto ha piena consapevolezza. Proprio per questo ha già da tempo messo in atto soluzioni che devono, però, fare il conto con il numero di medici che sta andando in pensione e di chi ci andrà nei prossimi anni nonostante l'aumento negli ultimi anni delle borse di studio per coloro che si iscrivono al corso di formazione per ottenere il diploma in medicina generale reso possibile dalla richiesta di risorse che le Regioni hanno fatto su questo tema a livello nazionale. La Regione del Veneto respinge ogni accusa di immobilismo in questo ambito ed anzi rivendica il proprio concreto impegno». È questo l'incipit di una lunga nota diramata oggi 8 agosto dal segretario generale della sanità veneta Massimo Annicchiarico. Che in questo modo fa sentire il punto di vista di palazzo Balbi rispetto ad una annosa querelle che da tempo fa discutere l'opinione pubblica. A Vicenza la dimensione locale e regionale del problema è ben conosciuta. Sia per le polemiche che la mancanza di medici di famiglia si erano registrate al quartiere Ferrovieri sia per il monito lanciato il 29 giugno dall'infettivologo Andrea Crisanti durante un affollato convegno organizzato a Caltrano nell'Alto vicentino.