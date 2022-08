La lega presenta i suoi candidati veneti, non senza polemiche

Come riporta PadovaOggi, il deputato Alberto Stefani, commissario della Liga Veneta per Salvini Premier, ha annunciato che La Lega ha depositato le liste per le elezioni politiche in programma il 25 settembre.

«I veneti - ha dichiarato Stefani dopo aver depositato le liste - sanno investire nel presente e sono abituati guardare al futuro con fiducia. Le emergenze di questi ultimi mesi minano questa nostra attitudine. La Lega non vuole permetterlo. Ecco perché abbiamo deciso di impegnarci con un programma che, a partire dall’Autonomia, metta davanti a tutto la sicurezza delle famiglie, degli anziani, del lavoro e delle imprese. Il nostro obiettivo è restituire ai veneti la tranquillità nel presente e la fiducia nel domani. Oggi abbiamo depositato la lista dei candidati al Parlamento: donne e uomini che si batteranno per difendere la nostra terra e le nostre legittime aspirazioni. Meno tasse, più libertà, riduzione dei costi dell’energia per famiglie e imprese, lotta all’inflazione, taglio della burocrazia, maggiore sicurezza per le nostre città. Nei prossimi giorni presenteremo, in alcuni luoghi simbolo del territorio, il programma della Lega per ripartire e tornare grandi. Noi crediamo nel Veneto e continueremo a difenderlo».

Ma nel partito c'è molto malcontento, anche per la modalità di scelta dei candidati. «Salvini quando è venuto a Limena aveva fatto una promessa - ha dichiarato il consigliere regionale Fabrizio Boron -, ribadita poi alla stampa proprio da Stefani: hanno entrambi detto che i candidati del Veneto sarebbero stati scelti dai veneti. Non è andata affatto così. Non c'è stata discussione, niente. Tutto già deciso. Quello di Roma è oramai un club privato alle quali accedono solo poche persone che si contano sulle dita di una mano e decidono tutto per tutti. Lo spirito della Lega è assolutamente un altro».

L'esponente leghista padovano è da tempo che manifesta la sua insoddisfazione, non è il solo in realtà, rispetto alle decisioni che vengono prese del partito: «Trovo tanti sostenitori e militanti delusi. Si lamentano per come è stata persa Padova, senza neppure lottare», dice facendo riferimento alle ultime amministrative. «Si lamentano - continua Boron - di come si è deciso di farsi da parte per la corsa a Presidente della Provincia, perché è evidente che c'è timore che qualche figura possa crescere e, la sensazione, è che è "un rischio" che evidentemente c'è chi non lo vuole correre», dice con una certa amara ironia. «Ma soprattutto - evidenzia Boron - i militanti si lamentano perché si è persa quella che è sempre stata la battaglia prioritaria della Lega, la lotta per l'autonomia».

I candidati

VENETO 1

Ingrid Bisa

Gianangelo Bof

Antonietta Giacometti

Franco Manzato

VENETO 2

PADOVA-ROVIGO

Stefani (anche uninominale)

Lazzarini

Viviani Lorenzo

Federica Pietrogrande

VICENZA

Erik Pretto

(Ingrid Bisa) - già candidata uninominale

Giuseppe Castaman (presidente viacqua vicenza)

Silvia Covolo

VERONA

Fontana Lorenzo (anche uninominale)

Lara Fadini

Roberto turri

Senato2

Ostellari

(Mara Bizzotto) già uninominale

Mantovanelli (Verona)

Angela Colmellere

Senato 1

Erika stefani

Giuseppe paolin

Angela Colmellere (candidata anche in Senato1)

Germano Rachella