La gestione della sosta nel mirino di Colombara

Ieri primo settembre la gestione della sosta nel territorio comunale di Vicenza è passata ufficialmente dalla multi-utility municipale Agsm-Aim ad un gruppo privato la Gps Global parking solutions di Piacenza. Il cambio delle consegne però, questo sostiene l'opposizione di centrosinistra al Comune di Vicenza, è avvenuto in modo confusionario tanto che sempre ieri il consigliere Raffaele Colombara del gruppo «Per una grande Vicenza» - Pgv ha redatto una interrogazione nella quale sono presi di mira sia il referato alla mobilità capitanato dal vicesindaco leghista Matteo Celebron sia la stessa società Piacentina.

LA NOVITÀ

In realtà a dare una veste ufficiale al cambio della guardia nella gestione di un settore da sempre molto remunerativo per le casse municipali era stato proprio palazzo Trissino tanto che una nota pubblicata il 31 agosto sul bollettino notizie del Comune veniva spiegato nero su bianco come dal primo giorno di settembre la gestione della sosta «del Comune di Vicenza, a seguito di gara» fosse passata da Aim Mobilità a Gps Spa, società che si è aggiudicata il servizio per i prossimi nove anni.

«Tutti i servizi gestiti fino ad oggi per conto del Comune da Aim-mobilità - scriveva ancora palazzo Trissino - passano quindi in capo al nuovo gestore, dai parcheggi a sbarra a quelli su strada, dai bicipark alle ricariche elettriche, dalla gestione del camper service alla sosta dei bus turistici. Il nuovo gestore - si legge ancora nella nota - sta provvedendo alla progressiva sostituzione e implementazione delle tecnologie relative ai parcometri automatici e ai sistemi gestionali. Le tariffe della sosta restano invariate, in quanto di competenza dell'amministrazione comunale».

E ancora: «Gli abbonamenti in vigore mantengono la loro validità fino a normale scadenza. La società Agsm-Aim Smart solutions in cui è confluita Aim-mobilità rimane operativa in città con la gestione di alcuni parcheggi che non sono di proprietà comunale» ossia il Verdi e quello di Borgo Berga. Di contro la piacentina Gps spa «è presente con un front office all'interno del parcheggio Fogazzaro e uno in via Strasburgo 4 in zona Questura, con orario per questa prima settimana di servizio di servizio dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 19».

IL PROLOGO

Il 27 luglio l'amministrazione del capoluogo berico peraltro aveva diramato una nota nella quale spiegava come già da quei giorni stesse procedendo l'avvicendamento: «Il mese di agosto servirà a sostituire tutti» i parcometri automatici nonché «gli impianti a sbarra. Poi, dal primo settembre, la gestione della sosta in città passerà definitivamente da Aim Mobilità a Gps Spa che se ne occuperà per i prossimi nove anni... Grazie alla disponibilità dimostrata dal gestore uscente, le due aziende concentreranno nel mese di agosto il passaggio di consegne, senza aumenti di tariffe né impatti negativi sull'utenza che, anzi, potrà via via contare sui nuovi servizi tecnologicamente avanzati offerti in sede di gara da Gps Spa».

IL J'ACCUSE

La realtà descritta dal consigliere Colombara però è tutt'altra. «Poi però - scrive il primo firmatario della interrogazione - qualcosa si è evidentemente inceppato: parcometri nuovi che in realtà appaiono riciclati, qualcuno è già rotto, molti sono installati ma ancora fuori servizio. I cittadini con temperature prossime ai quaranta gradi» erano costretti «a cercare parcometri funzionanti. Intanto, le attività di sostituzione dei 225 parcometri andavano a rilento, con una strabiliante media di otto dieci a settimana, come riportato in quei giorni dalla stampa».

ARRIVA SETTEMBRE

E così arriva settembre. Periodo in cui, scrive ancora Colombara come promesso dall'assessore alla mobilità Celebron «la gestione della sosta in città sarebbe dovuta passare definitivamente a Gps Spa. Il condizionale purtroppo è necessario, perché in giro si vedono ancora molti vecchi parcometri fuori servizio, e i parcheggi a sbarra operano a singhiozzo, producendo code in entrata o, addirittura, sbarre alzate in uscita. E alcuni sono ancora gestiti da Agsm Aim, almeno stando ai ticket emessi all'ingresso».

ULTIMO AFFONDO

Poi un altro affondo nei confronti di palazzo Trissino e soprattutto della spa emiliana: «Evidentemente, il 27 luglio, sia il Comune che la società subentrante hanno dichiarato qualche cosa che fa riflettere. Ovvero: o erano al corrente di queste difficoltà e hanno comunque preferito sostenere che tutto sarebbe andato per il verso giusto; oppure, peggio ancora, entrambi avevano comunque, e in modo colpevole, sottovalutato l'operazione a cui stavano andando incontro, sbagliando clamorosamente previsioni, organizzazione e programmazione dei lavori. Ce n'è di che preoccuparsi, se questo è l'inizio di un servizio che la città di Vicenza, attraverso la scelta miope di questa amministrazione, ha affidato ad un privato per i prossimi nove anni».

In ultima l'estensore della interrogazione aggiunge un'altra considerazione in riferimento alla nota pubblicata avant'ieri sul bollettino notizie di palazzo Trissino: «C'è qualcosa che non torna nel comunicato che annunciava trionfalisticamente il passaggio... di tutti i servizi di sosta al nuovo gestore». E ancora per Colombara il sito web della sosta nel capoluogo, ossia vicenzaparcheggi.it, presenta de facto pagine senza troppe informazioni utili tra cui ve ne sarebbe una «fuorviante che segnala un front office all'interno del parcheggio Fogazzaro, al momento inesistente» per non parlare di una applicazione per il pagamento della sosta mediante smartphone, e una app introvabile nel negozio virtuale presente negli smartphone stessi. A fronte di questa situazione il gruppo Pgv chiede lumi alla giunta comunale e soprattutto chiede di sapere a partire da quale data il Comune di Vicenza «inizierà ad incassare il canone annuo dal nuovo gestore». Ma come la pensa al riguardo l'assessore Celebron? E come la pensa al riguardo il vertice della società piacentina? Chi scrive ha contattato entrambi per conoscere i rispettivi punti di vista. Da nessuno però, almeno per il momento, è giunto alcun commento.