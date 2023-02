Joe Formaggio "insegna": la sottosegretaria Rauti immortalata con il mitra in mano

Dopo la polemica scoppiata a seguito di uno scatto condiviso sui social istituzionali del consigliere regionale Joe Formaggio intento ad imbracciare un'arma, nell'occhio del ciclone finisce ora la senatrice di FdI e sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti.

L'esponente di Fratelli d'Italia si è infatti mostrata alla fiera Idex-Navdex di Abu Dhabi, con con un mitra in mano. La foto ha fatto presto il giro della rete infiammando la polemica.

Il gruppo dei consiglieri regionali del Pd Veneto parla di "Deriva istituzionale raccapricciante”. "Il consigliere regionale Joe Formaggio sembra fare proseliti - scrivono in una nota - dopo la sua immagine pubblicata su sito e social istituzionali del Consiglio, ora anche la sottosegretaria, sempre esponente di FdI, Isabella Rauti, si esibisce in pose armate, imbracciando il mitra"

“Sembra proprio che Albettone, il paese dove Joe Formaggio ha fatto il sindaco e dove risiede il titolare del poligono di tiro protagonista delle foto con entrambi gli esponenti di Fdi - continuano - sia diventato l’epicentro ispiratore di una inequivocabile linea politica del primo partito di Governo”.

In conclusione gli esponenti dem esprimono “preoccupazione per una china pericolosissima, che sdogana attraverso figure istituzionali l’uso delle armi ed una cultura violenta, diseducativa, oscura. E che va ostacolata affinché, vista l’ipotesi trapelata nelle scorse settimane, non penetri persino nelle scuole, a danno dei nostri giovani”.