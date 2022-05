Incidente mortale in viale Asiago, la proposta del Pd per mettere in sicurezza l'area

Visto l'incidente mortale dell'ultimo fine settimana, a cui se ne sommano altri negli anni scorsi, il Partito Democratico di Bassano del Grappa consiglia all’Amministrazione cittadina di installare, in numero adeguato rispetto all'esigenza di rallentare la velocità delle automobili, dei dossi in asfalto che sono meno impattanti e rumorosi di quelli in PVC.

“Viale Asiago è uno stradone lungo e dritto, ma dalle carreggiate non molto larghe. È facile distrarsi e lasciare il piede sull’acceleratore - interviene Luigi Tasca, segretario del PD cittadino. È una strada trafficata con numerose attività commerciali e incroci a raso con decine di vie, che lo intersecano in maniera perpendicolare”.



"I dossi in asfalto - continua Tasca - oltre a rallentare le automobili, sono forniti di strisce di segnalazione catarifrangente per aumentare la sicurezza dei pedoni in orario serale e notturno. Una soluzione che purtroppo non rimedierà al tragico incidente di sabato scorso ma che potrebbe evitare future tragedie".