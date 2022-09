Impresa, innovazione, fuga di cervelli: la campagna elettorale di Azione

l 60% dei lavoratori italiani tra i 20 e i 24 anni guadagna meno del reddito di cittadinanza (780 euro). Un dato in linea con quanto emerso dall’indagine del Centro Studi CISL Vicenza: degli intervistati under 35 vicentini, lavoratori dipendenti, oltre il 63% ha intenzione di cambiare lavoro o l’ha già fatto.

I motivi? Stipendi bassi, contratti poco dignitosi, ambienti di lavoro che non consentono il percorso di crescita atteso. Ma, a detta degli iscritti di Azione, la ragione è a monte: manca un anello di congiunzione serio tra la scuola e il mondo delle imprese (skill mismatch), e tra la politica e il territorio.

Sono questi i temi trattati in questi giorni di campagna elettorale dai candidati di Azione Veneto Simeone Sperotto, group CFO e board director di Tecnica Group Spa con Giulia Pastorella, vice presidente di Azione, spronati dalle domande e curiosità dei giovani azionisti capitanati da Nailè Ciccone. Focus su impresa, innovazione, fuga di cervelli, ma anche dispersione, NEET, disparità e svantaggi territoriali.

All’ultimo incontro sono intervenuti i candidati Stefano Zausa, Marilisa Munari e Marica Dalla Valle, segretario provinciale di Azione Vicenza. I temi si inseriscono in un discorso più ampio che riguarda tutto il Veneto e la politica: la regione ha perso attrattività e competitività in confronto ad altre realtà come Lombardia, Marche ed Emilia Romagna, ad esempio. In questo contesto, spiegano i candidati di Azione, gli under 35 si sentono poco rappresentati e sono insoddisfatti del loro attuale salario (oltre il 69%, sempre secondo CISL Vicenza). Quello che chiedono i giovani, infatti, è di “star bene” anche sul posto di lavoro, un welfare dedicato (come il rimborso delle spese mediche o l’assistenza nella formazione) che le aziende ancora non garantiscono ma che sarebbe essenziale per vedere un concreto sviluppo del territorio.

Oggi, lunedì 19 settembre, alle 20, al Centro Civico Circoscrizione 4 di Vicenza si terrà un’altra conferenza a cura di Azione Vicenza, dove si parlerà di "crisi" energetica e di trasformazione della produzione e del consumo di energia. Gli obiettivi al 2030 e le emissioni-zero fissate al 2050 richiedono già oggi di pensare e progettare comunità diverse. Saranno presenti Otello Dalla Rosa, direttore generale di Ferretto Group S.p.a., e Diego Pellizzaro, fondatore, con Emiliano Vettore, di Adapt ev S.r.l. - Spin off e Start-up approvata dall'università IUAV di Venezia.

«Di fronte alla crisi energetica il Paese deve lavorare su due binari – spiega la presidente di Azione, Marica Dalla Valle -. Il primo: dimostrare rigore e fiducia nel cercare gli aiuti per le imprese, per le famiglie, per tutte quelle comunità -le case di riposo, le case di accoglienza - tutto il terzo settore che è fondamentale nella nostra quotidianità. Spetterà ai tecnici poi trovare i fondi attraverso la spesa pubblica, gli aiuti dall’Europa, la calmierazione dei prezzi».

«Il secondo binario è quello che ci vede impegnati nel trovare nuove energie e quindi una capacità di cambiamento da parte del paese Italia perché – prosegue -, al di là delle energie rinnovabili che sono intermittenti, abbiamo bisogno di poter lavorare a breve termine sui rigassificatori, sui termovalorizzatori e sul nucleare di ultima di generazione. Il paese che vuole svilupparsi ha bisogno di energia. Le nostre società moderne sono società energivore. Abbiamo tutti gli strumenti e la forza per potercela fare».

