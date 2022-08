I Ferrovieri? «Vittima sacrificale» sull'altare «del Tav»

«Questo progetto è addirittura più impattante di quanto previsto inizialmente. Il quartiere dei Ferrovieri è la vittima sacrifcale di un progetto sul quale i cittadini non hanno nemmeno potuto esprimersi, tutto questo è grave». È questo il j'accuse di Europa verde contenuto in una nota al vetriolo diramata ieri 11 agosto e firmata Mattia stella e da Daniele Ferrarin (quest'ultimo peraltro è stato consigliere comunale nella città del Palladio nel M5S dal quale è uscito fra le polemiche). Al centro delle critica dei due attivisti c'è il passaggio della linea ad alta capacità, nota come Tav, proprio nel popoloso quartiere del capoluogo berico.

LO «SGOMENTO» PER LE SORTI DI VIA MAGANZA

«A destare sgomento - scrivono i due - non è solo la scelta di spostare l'impianto di betonaggio in via Maganza, nel cuore del quartiere, ma anche gli effetti collaterali di questo cantiere che porterà con sé mezzi pesanti e polveri su tutta la zona con un incremento del traffico che nessuno potrà evitare».

IL J'ACCUSE E GLI ESPROPRI

Si tratta di parole che pesano come pietre ma la chiusa della nota per certi versi è ancora più dura: «È impressionante inoltre il numero di espropri previsti: 62mila metri quadrati di superfcie da demolire sono una quantità importante». Quello dei «Ferrovieri» peraltro è il quartiere più importante della spalla sud-occidentale di Vicenza.

LA BORDATA

Appresso un'altra bordata: «Quelle che nel progetto vengono definite come interferenze sono in realtà: famiglie, attività commerciali, imprese e via dicendo per un progetto che al momento è previsto farà risparmiare dieci minuti di percorrenza sulla tratta della alta velocità-alta capacità. Noi crediamo nel trasporto pubblico su rotaia, ma riteniamo che questa Tav non porti quei reali benefci ai cittadini che avrebbe invece portato un serio progetto esteso di metropolitana di superficie. «Noi - si legge ancora - stiamo dalla parte dei cittadini e dei movimenti che in più occasioni hanno cercato di far comprendere alle varie amministrazioni che si sono susseguite la reale portata dell'impatto di questa Tav. Questo progetto deve essere reso pubblico fin nel minimo dettaglio quanto prima, affinché al confronto pubblico negato non si aggiunga anche la mancata conoscenza dello stesso. Da quanto riportato dai media locali emerge un serio pericolo per la salute dei cittadini i quali temono che la loro qualità della vita almeno per i prossimi dieci anni possa essere compromessa».