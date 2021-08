Hotel no mask, Cunial a fianco della famiglia "che si è sottratta alle misure anti Covid"

L'Albergo Cavallino Bianco, ha subito la sospensione dell'esercizio, per ordine del presidente della provincia di Bolzano, Arnold Kompatscher, per non aver ottemperato alle misure restrittive anti-covid. "Un’azione illegittima - grida la deputata bassanese Sara Cunial - alla quale si sommano altrettante gravi violazioni tra le quali l’abuso di potere, il danno erariale, l’interruzione di un’attività parlamentare e, qualora intendessero procedere, la violazione di un domicilio di una deputata della Repubblica italiana".

"Al fianco della famiglia si è creato un polo di resistenza formato da cittadini liberi e consapevoli che quello che sta avvenendo a San Candido non è che l’emblema di ciò che avviene e avverrà in tutto il nostro Paese - sottolinea la bassanese - quello che stanno chiudendo non è “solo” un’attività lavorativa ma è un simbolo di dignità, indipendenza e cultura, è la storia di una famiglia e del territorio, sono le nostre radici, il futuro delle prossime generazioni, la volontà di un intero popolo di vivere e lavorare nel rispetto della Costituzione e di sé stesso".

"Le peggiori dittature sono iniziate così - continua - dividendo le persone, confiscando i loro beni, umiliando l’intelligenza individuale e oltraggiando i diritti universali, creando un noi e un loro, mettendo cartelli davanti ai luoghi pubblici per stabilire chi può accedere e chi no, con l’avvallo della scienza e della stampa di regime (entrambe ben foraggiate) e il pugno duro della politica e di una parte delle forze dell’ordine fedeli al potere più che alla Costituzione".

"La storia si ripete: ma lo fa in tutti i sensi. E chi adesso si sente comodo e al sicuro dalla parte della maggioranza, domani cambierà fronte, per approdare su quel fronte che da subito ha lottato per la libertà, la vita e i diritti di tutti. Siamo qui per questo".