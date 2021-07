Governance poll, Zaia sempre più leader: Rucco scende al 74esimo posto

Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e con il 65% per il sindaco di Bari. É quanto emerge dalla nuova indagine annuale “Governance Poll”, effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore.

Confermata la vetta della classifica, per quanto riguarda i governatori Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, PD) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e scalza Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Nella top five dei governatori, al quarto posto il presidente della Liguria Giovanni Toti (centrodestra) al 56% e al quinto posto Alberto Cirio (Piemonte, centrodestra) al 52,5%.

Per quanto riguarda invece i sindaci, il primo cittadino di Bari Antonio Decaro raccoglie più consensi, seguito da Luigi Brugnaro (Venezia) al 62% dei consensi davanti a Giorgio Gori (Bergamo) ex aequo con Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) al 61%.

Crolla il gradimento della sindaca di Roma Virginia Raggi ormai al 94esimo posto nella classifica dei 105 sindaci delle grandi città. Ma anche il sindaco di Milano Beppe Sala vede la sua prima bocciatura. Agli ultimi tre posti della graduatoria delle 105 città capoluogo ci sono Salvo Pogliese (Catania, 30 per cento dei consensi), Luigi De Magistris (Napoli, 35 per cento) e Leoluca Orlando (Palermo 39 per cento).

Classifica sindaci del Veneto

In chiave veneta, Francesco Rucco, sindaco di Vicenza scende alla 74esima posizione (lo scorso anno era 72esimo), penultimo tra i sindaci veneti, dietro di lui infatti solo Edoardo Gaffeo (Rovigo) che si piazza all'83esimo posto. Luigi Brugnaro (Venezia) 2°, Jacopo Massaro (Belluno) 23esimo, Mario Conte (Treviso) 39esimo, Federico Sboarina (Verona), 67esimo e Sergio Giordani (Padova), 68esimo.