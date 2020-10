Giacomo Possamai da "re delle preferenze" a Capogruppo del Pd in Consiglio regionale

Dopo aver fatto incetta di preferenze nella tornata elettorale di fine settembre, che l'hanno portato all'elezione di consigliere regionale , Giacomo Possamai è stato nominato Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

"Un impegno importante che arriva dopo un ottimo risultato elettorale - dichiara Chiara Luisetto segretaria provinciale Pd - A lui e a tutto il gruppo consiliare l'augurio di lavorare coesi e uniti per una opposizione coraggiosa e determinata alla maggioranza che da decenni governa questo Veneto e che, in questo terzo mandato Zaia, avrà la responsabilità di affrontare ciò che finora non ha saputo gestire: dal socio-sanitario alle infrastrutture. Abbiamo molto da dire e per cui chiedere chiarezza!"