Possamai è il nuovo sindaco di Vicenza

"Abbiamo fatto un'impresa grande, incredibile e godiamoci questa vittoria". Sono le prime parole di Giacomo Possamai che i vicentini hanno proclamato nuovo sindaco di Vicenza. "Ho già ricevuto le congratulazioni dal sindaco uscente, lavorerò per tutti i vicentini"; ha aggiunto il nuovo inquilino di Palazzo Trissino. Alle 15 di oggi, lunedì 29 maggio, si sono chiuse le votazioni del ballottaggio per eleggere il sindaco del Comune di Vicenza. Nelle 111 sezioni elettorali della città risulta aver votato il 52,77% degli elettori.

L'esultanza dalla sede elettorale di Corso San Felice e Fortunato è scoppiata verso le 16:30 quando i risultati ufficiosi, quelli dei rappresentati di lista, hanno comunicato i dati del ballottaggio. Una vittoria sul filo del rasoio, quella di Possamai, solo 530 voti secondo il calcolo ufficioso. Il candidato di centro-sinistra ha totalizzato il 50,51% contro il 49,49% di Rucco, in corsa per il centro-destra. Il primo cittadino uscente ha ricevuto 22.877 voti contro i 23.347 del nuovo sindaco.

I dati ufficiali, rilasciati dal Comune di Vicenza, sono pressoché simili: 50,54% per Possamai contro il 49,46% di Rucco: 23.416 per il primo, 22.916 per il secondo. In sostanza, la vittoria è arrivata per 500 voti che hanno fatto la differenza.