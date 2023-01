Rucco si ricandida a sindaco di Vicenza

Nella mattinata di mercoledì Francesco Rucco ha annunciato la sua ricandidatura a sindaco di Vicenza. L’occasione per ufficializzare la discesa in campo è stata la conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione dell'area verde di Campo Marzo con i fondi del Pnrr.

Davanti ai giornalisti, a margine dell'incontro e affiancato dalla moglie, Rucco ha spiegato di aver deciso di ricandidarsi per un altro mandato per la necessità di "dare continuità ai progetti, e completare il percorso della rinascita della città". Con quella dell'attuale primo cittadino sono per ora due le candidature per le amministrative di Vicenza. Il primo a scendere in campo è stato infatti, nei giorni scorsi, il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Giacomo Possamai.