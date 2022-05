Idea Vicenza, il sindaco Rucco confermato presidente

Dopo la riunione di qualche settimana fa dove dove il sindaco di Vicenza aveva dato la sua disponibilità di massima a ricoprire il ruolo di presidente, i componenti di "Idea Vicenza – Rucco sindaco" la lista civica che nel 2018 aveva ottenuto il maggior consenso di voti alle elezioni amministrative, si è nuovamente incontrata nei giorni scorsi.

Il nuovo direttivo, composto da 15 persone, si è espresso all'unanimità votando il primo cittadino alla guida dell'associazione civica, già proiettata alle prossime elezioni comunali previste tra circa un anno.

"Ringrazio di cuore per la fiducia che viene posta nella mia figura – fa sapere il nuovo presidente Francesco Rucco – questo è un percorso civico che prosegue il suo cammino con rinnovato slancio grazie ad un direttivo forte e rinnovato che lavora con passione per Vicenza e tutti i suoi cittadini".

Nel contenmpo sono stati assegnati anche i vari ruoli all'interno dell'associazione civica: il presidente onorario è Valerio Sorrentino (presidente del consiglio comunale), vice presidente Giampietro Santinon, tesoriere Francesco Faccioli, a capo della segreteria politica c'è Carlo Rigon, Giovanni Ottomano si occuperà di comunicazione, per la segreteria e i rapporti con i soci c'è Luca Zanon, il portavoce è il consigliere comunale Valter Casarotto, per l'organizzazione politica Antonio Buglione, per quella operativa Mario Bisazza ed infine Francesco Saoncella sarà il referente delle attività amministrative.