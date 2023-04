25 aprile, Donazzan a Vicenza: "Parteciperò per placare il clima d'odio"

L'assessora Elena Donazzan, come riporta Padovaoggi, ha anticipato che quest'anno sarà alla manifestazione del 25 Aprile, a Vicenza. «La speranza è che si plachi il clima di odio e che le parole violente lascino lo spazio all'inclusione per tutti gli italiani, anche quelli, come me, nipoti di chi combatté mantenendo fede, da militare, al giuramento prestato», e di non aver partecipato in passato «preferendo un momento di preghiera in uno dei tanti luoghi testimoni della violenza della guerra civile per mano partigiana, per pregare per tutti i caduti. Proprio tutti, coloro che, in buona fede e credendo in un ideale, persero la vita».

I toni

L'assessora ha voluto precisare che l'antifascismo non è un valore perché «ha partorito le Brigate Rosse» e che «sulla Costituzione non c'è scritto da nessuna parte che è antifascista», per far partire una polemica che ha ormai una tradizione consolidata. Basta poco e la miccia si riaccende.

Polemiche

«Passano gli anni e l’esponente veneta di FDI, Elena Donazzan, continua imperterrita a dire stupidaggini. Non riesce proprio a comprendere che dall’antifascismo è nata la nostra Repubblica. Punto». Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. «Se Zaia e Meloni sono persone serie e coerenti - prosegue il leader di SI - uno dovrebbe cacciarla subito dalla giunta della Regione Veneto, l’altra dovrebbe accompagnarla alla porta dal partito di Fratelli d’Italia. Se non lo fanno è evidente che condividono le sue parole, e sarebbe assolutamente grave. Per il resto forse è meglio che l’Assessore Donazzan non festeggi il 25 aprile - ha concluso Fratoianni - perché è evidente che la sua intenzione rimane sempre quella di rendere omaggio anche a fascisti e nazisti, e riscrivere la storia non è possibile».