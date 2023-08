L'amministrazione cerca alloggi per le famiglie disagiate: prorogato il bando

È stato posticipato al 15 ottobre il termine entro il quale rispondere all'avviso per la ricerca di alloggi in locazione da destinare a nuclei familiari in situazione di disagio abitativo. «Abbiamo deciso di prorogare il bando con cui il Comune di Vicenza ricerca alloggi per le famiglie in difficoltà poiché desideriamo che tutti abbiano l'opportunità di venirne a conoscenza considerando che è stato pubblicato in periodo di ferie estive e quindi temiamo che la visibilità sia stata limitata. Per aumentarne la diffusione prenderemo contatto con le associazioni di categoria dei proprietari e delle agenzie immobiliari e spiegheremo che si tratta di un'opportunità per coloro che desiderano dare in affitto un appartamento. Sarà infatti il Comune a garantite il pagamento della quota mensile e la sistemazione dell'alloggio una volta che gli inquilini avranno lasciato l'immobile». La novità è stata annunciata con una nota diramata oggi 31 agosto da Matteo Tosetto, assessore ai servizi sociali della città palladiana. Il bando, ricorda l'assessore è rivolto ai proprietari di immobili a Vicenza, non arredati, con riscaldamento autonomo e possibilmente garage, almeno bicamere con una superficie maggiore ai sessanta metri quadrati. L'amministrazione, ricord ancora Tosetto, avvierà un contratto di locazione a canone agevolato della durata di tre anni, si farà carico della cauzione e del pagamento quadrimestrale anticipato del canone di locazione, della corretta conservazione dell’immobile e della sua restituzione in buono stato.