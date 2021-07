Facebook oscura la pagina della deputata no mask: Cunial grida alla censura

La vicentina non ci sta e dopo essersi vista oscurare dai social ha aperto un nuovo canale di comunicazione: "In cui parlare liberamente"

Con un posto pubblicato su Telegram nei giorni scorsi l'ex parlamentare dei Cinque stelle, Sara Cunial ha annunciato l’oscuramento della sua pagina Facebook: "Importante! Facebook ha chiuso questa pagina - scrive l’ex M5s - ci sono sempre meno spazi liberi, in cui parlare liberamente".

Non si conoscono i motivi esatti della presa di posizione ma si deduce che il motivo sia legato al fatto che la pagina non rispetti le condizioni d'uso, d'altronde lei non si era mai sottratta dal manifestare il proprio pensiero, in particolare sulla pandemia, l'utilizzo delle mascherine, i vaccini...per lei il Coronavirus era tutto un complotto così come le prese di posizione del governo sulla questione.