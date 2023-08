Espropri Tav, il sindaco incontra gli amministratori di condominio

Tra pochi minuti, alle 18,oo di oggi 29 agosto, prenderanno il via gli incontri con la cittadinanza che hanno come oggetto gli espropri, necessari per il passaggio in città del Tav - Treno alta velocità, che riguardano circa duecento famiglie. In Sala stucchi il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, assieme al consigliere comunale Angelo Tonello delegato in materia di «Linea alta capacità Verona-Padova», assieme al direttore del servizio avvocatura Ferruccio Lembo e assieme al direttore del Servizio infrastrutture e gestione urbana Paolo Gabbi, riceverà gli amministratori di condominio che gestiscono gli immobili oggetto di demolizione. Saranno presenti all'incontro anche gli esponenti degli ordini professionali nonché i dirigenti di Iricav due, ossia il consorzio che per conto del Gruppo Fs ha il compito di potenziare la attuale tratta ferroviaria. A renderlo noto è lo stesso sindaco con una nota diramata poco fa. Il sindaco ricorda che per ogni approfondimento ci si potrà rivolgere allo Sportello assistenza espropriati Tav a cui possono accedere su appuntamento i proprietari, titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, nonché i conduttori con contratti regolari di locazione abitativa o commerciale di locali oggetto di esproprio da parte del Consorzio Iricav due nell'ambito dell'intervento «Linea ferroviaria alta velocità-alta capacità Verona-Padova, Secondo lotto funzionale - attraversamento di Vicenza». Saranno a disposizione professionisti in grado di fornire anche assistenza fiscale, legale e tecnica. Lo Sportello assistenza espropriati Tav apre solo su appuntamento giovedì dalle 14 alle 17.30 e si trova a Palazzo uffici, con ingresso indipendente in piazza dei Signori 13.