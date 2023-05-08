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Per una Grande Vicenza Azione Italia Viva

Redazione 08 maggio 2023 12:16
PER UNA GRANDE VICENZA - AZIONE ITALIAVIVA
Ordine Candidato
1 ALVISI ANTONELLA
2 BERNKOPF VITTORIA
3 BOSCATO ANDREA
4 CAPPELLOZZA GIANLUCA
5 CARAMPIN FRANCESCA
6 CATTIN DANIEL
7 CHIARADIA MAURO
8 CHIMETTO ANDREA
9 CICCONE NAILÉ
10 COLOMBARA RAFFAELE
11 CONVERSO PAOLO
12 DEL PUPPO CHIARA
13 FRANCESCHINI SAMUELA
14 GRAZIANI ROSARIA
15 LANARO ALESSANDRA
16 LEODARI GIULIO
17 MAGGIOLO RICCARDO
18 MANFE' PIETRO
19 MERCANZIN DAVIDE
20 PENTA PATRIK
21 PERRONE LEONARDA
22 PRIMON GIOVANNA
23 RIGODANZO GIOVANNI
24 SACCO ELEONORA
25 SCARABELLO SILVIA
26 SPILLER CRISTIANO
27 STIMAMIGLIO ROSANNA in CENTOFANTI
28 TOSATO CLAUDIO

© Riproduzione riservata

Redazione 08 maggio 2023 12:16
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