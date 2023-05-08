Redazione
08 maggio 2023 12:16
|Ordine
|Candidato
|1
|ALVISI ANTONELLA
|2
|BERNKOPF VITTORIA
|3
|BOSCATO ANDREA
|4
|CAPPELLOZZA GIANLUCA
|5
|CARAMPIN FRANCESCA
|6
|CATTIN DANIEL
|7
|CHIARADIA MAURO
|8
|CHIMETTO ANDREA
|9
|CICCONE NAILÉ
|10
|COLOMBARA RAFFAELE
|11
|CONVERSO PAOLO
|12
|DEL PUPPO CHIARA
|13
|FRANCESCHINI SAMUELA
|14
|GRAZIANI ROSARIA
|15
|LANARO ALESSANDRA
|16
|LEODARI GIULIO
|17
|MAGGIOLO RICCARDO
|18
|MANFE' PIETRO
|19
|MERCANZIN DAVIDE
|20
|PENTA PATRIK
|21
|PERRONE LEONARDA
|22
|PRIMON GIOVANNA
|23
|RIGODANZO GIOVANNI
|24
|SACCO ELEONORA
|25
|SCARABELLO SILVIA
|26
|SPILLER CRISTIANO
|27
|STIMAMIGLIO ROSANNA in CENTOFANTI
|28
|TOSATO CLAUDIO
Redazione
08 maggio 2023 12:16
Per una Grande Vicenza Azione Italia Viva
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