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Movimento Cinque Stelle 2050

Redazione 08 maggio 2023 12:23
MOVIMENTO 5 STELLE 2050
Ordine Candidato
1 GLORIOSO GIOVANNI
2 CHIMETTO MICHELA
3 RAIMONDO GIULIANO
4 SONIA PERENZONI
5 CONTRO SIMONE
6 MELATO STEFANO
7 BERTI EUGENIO
8 STAMMELLUTI FRANCESCA
9 MASTELLA ENRICO
10 AMATO ROBERTO
11 BALBO MASSIMILIANO
12 GNOATTO VALENTINA
13 GIACOMO BORTOLANO
14 DAL SANTO DAVIDE
15 CAMERO VICENTE
16 MENEGHETTI FABRIZIO
17 ROSETI PALMA DOMENICA
18 MARONE ANDREA
19 MANFERRARI MARCO
20 CONZATO ADRIANA
21 VALMARANA MARIA LIVIA
22 SCHIOPPA CARMINO
23 CAZZOLA MARTINA
24 BERNARDI ROBERTA
25 FERRI ANNA
26 GIOVANNA SARTORI
27 PASQUETTO CRISTINA
28 D'AMICO RAFFAELLA
29 BISINELLA NICOLA
30 FERRARI IGOR
31 BETTANIN ANDY
32 ROBERTO BERTONCELLO

© Riproduzione riservata

Redazione 08 maggio 2023 12:23
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