Redazione
08 maggio 2023 12:23
|Ordine
|Candidato
|1
|GLORIOSO GIOVANNI
|2
|CHIMETTO MICHELA
|3
|RAIMONDO GIULIANO
|4
|SONIA PERENZONI
|5
|CONTRO SIMONE
|6
|MELATO STEFANO
|7
|BERTI EUGENIO
|8
|STAMMELLUTI FRANCESCA
|9
|MASTELLA ENRICO
|10
|AMATO ROBERTO
|11
|BALBO MASSIMILIANO
|12
|GNOATTO VALENTINA
|13
|GIACOMO BORTOLANO
|14
|DAL SANTO DAVIDE
|15
|CAMERO VICENTE
|16
|MENEGHETTI FABRIZIO
|17
|ROSETI PALMA DOMENICA
|18
|MARONE ANDREA
|19
|MANFERRARI MARCO
|20
|CONZATO ADRIANA
|21
|VALMARANA MARIA LIVIA
|22
|SCHIOPPA CARMINO
|23
|CAZZOLA MARTINA
|24
|BERNARDI ROBERTA
|25
|FERRI ANNA
|26
|GIOVANNA SARTORI
|27
|PASQUETTO CRISTINA
|28
|D'AMICO RAFFAELLA
|29
|BISINELLA NICOLA
|30
|FERRARI IGOR
|31
|BETTANIN ANDY
|32
|ROBERTO BERTONCELLO
Redazione
08 maggio 2023 12:23
Movimento Cinque Stelle 2050
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