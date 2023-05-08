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Lega Liga Veneta Salvini per Rucco Sindaco

Redazione 08 maggio 2023 12:11
LEGA LIGA VENETA SALVINI X RUCCO SINDACO
Ordine Candidato
1 CIAMBETTI ROBERTO
2 ALBIERO ROBERTA
3 BAGOLAN GIADA IVONE
4 BALBO GIOVANNI
5 BATTISTELLO LUCIANO
6 BORIN FRANCA
7 CANAGLIA SUSANNA
8 CELEBRON MATTEO
9 DE GIORGIO LUCIANO
10 GASPARI GIOVANNI
11 GIACOMELLI GUIDO
12 GIANELLO GIORGIO
13 LIBONDI LORENZO
14 MALTAURO JACOPO
15 MATTIELLO FRANCA
16 MENEGUZZO ORNELLA
17 MOGENTALE GERMANO PAULO
18 PANOZZO SILVIA
19 PESAVENTO MARIA LUISA
20 PITTON UMBERTO
21 PRANOVI EVA
22 REATO ANDREA
23 REGINATO MATTEO
24 RIGON DAVIDE
25 RUSSOTTI ANGIOLETTA
26 SARTORI STEFANO
27 TOLIO CRISTINA
28 VALLE SILVIA
29 ZAMBOTTO MASSIMILIANO
30 ZANCAN ANTONIO
31 ZANZERIN MARIA ROSA
32 ZOTTA ZENTILE DAVIDE

© Riproduzione riservata

Redazione 08 maggio 2023 12:11
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