Redazione
08 maggio 2023 12:11
|Ordine
|Candidato
|1
|CIAMBETTI ROBERTO
|2
|ALBIERO ROBERTA
|3
|BAGOLAN GIADA IVONE
|4
|BALBO GIOVANNI
|5
|BATTISTELLO LUCIANO
|6
|BORIN FRANCA
|7
|CANAGLIA SUSANNA
|8
|CELEBRON MATTEO
|9
|DE GIORGIO LUCIANO
|10
|GASPARI GIOVANNI
|11
|GIACOMELLI GUIDO
|12
|GIANELLO GIORGIO
|13
|LIBONDI LORENZO
|14
|MALTAURO JACOPO
|15
|MATTIELLO FRANCA
|16
|MENEGUZZO ORNELLA
|17
|MOGENTALE GERMANO PAULO
|18
|PANOZZO SILVIA
|19
|PESAVENTO MARIA LUISA
|20
|PITTON UMBERTO
|21
|PRANOVI EVA
|22
|REATO ANDREA
|23
|REGINATO MATTEO
|24
|RIGON DAVIDE
|25
|RUSSOTTI ANGIOLETTA
|26
|SARTORI STEFANO
|27
|TOLIO CRISTINA
|28
|VALLE SILVIA
|29
|ZAMBOTTO MASSIMILIANO
|30
|ZANCAN ANTONIO
|31
|ZANZERIN MARIA ROSA
|32
|ZOTTA ZENTILE DAVIDE
Redazione
08 maggio 2023 12:11
Lega Liga Veneta Salvini per Rucco Sindaco
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