Elezioni 2021: dove, quando e come si vota

Nella tornata elettorale del 3 e 4 ottobre sono 12 i Comuni (tutti con meno di 15mila abitanti) che andranno al voto nella provincia di Vicenza:

Brogliano - Caldogno - Costabissara - Crespadoro - Gambellara - Laghi - Montegalda - Monteviale - Nanto - Orgiano - Rotzo - Zermeghedo

I seggi apriranno domenica 3 ottobre alle 7 e chiuderanno lunedì 4 ottobre alle 15.

Si può votare tracciando un X sul nome del candidato o della candidata o votando per una delle liste collegate. Trattandosi di Comuni con meno di 15mila abitanti, non è previsto il voto disgiunto pertanto votando un sindaco si sostiene per forza la sua coalizione e, viceversa. Vince al primo turno chi ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parità si andrà al ballottaggio previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Nei Comuni con meno di 5mila abitanti, oltre a non essere previsto il voto disgiunto, è possibile dare una sola preferenza per un candidato al Consiglio comunale.

Il dettaglio dei 12 Comuni al voto nel Vicentino:

Brogliano

La sfida è tra Dario Tovo (Brogliano Quargnenta per il futuro), sindaco uscente, ed Enzo Sambugaro (Lavoriamo insieme per Brogliano Quargnenta).

Caldogno

Due i candidati sindaco: Nicola Ferronato (Insieme per Caldogno), amministratore uscente e Marilì Lunardello (Uniti per Caldogno).

Costabissara

Tre le liste proposte: Tiziano Copiello (Idee per Costabissara), Giovanni Maria Forte (Proposta per Costabissara), Alessandro Petracca (Rinnova Costabissara) sostenuto dalla Lega.

Crespadoro

Sfida tutta in rosa tra la sindaca uscente Emanuela Dal Cengio (Continuiamo insieme per Crespadoro) ed Elisa Maria Ferrari (Crespadoro unita).

Gambellara

Il sindaco uscente Michele Poli ci riprova con la lista Futuro per Gambellara. La sfida sarà con Nicolò Framarin (Insieme per Gambellara).

Laghi

Due i candidati sindaco: Marco Lorenzato (Insieme per Laghi) e Ferrulio Angelo Lorenzato (Laghi).

Montegalda

Corsa a tre: il sindaco uscente Andrea Nardin ci riprova con la lista Siamo Montegalda. A sfidarlo: Maurizio Zanon (Montegalda Bene Comune) e Maria Giovanna Barcaro (Montegalda nel cuore).

Monteviale

Elisa Santucci, sindaco uscente, ci riprova con la lista (Ama Monteviale). La sfida sarà con Claudio Cegalin (Cegalin per Monteviale).

Nanto

Tre i candidati sindaco: Manuela Vecchiati (Uniti per Nanto), Luca Marchesini (Nanto Crescere Insieme) e Renzo Ceron (rivivere Nanto).

Orgiano

Un solo nome, una sola lista: Manuel Dotto ci riprova con Obiettivo futuro.

Rotzo

Alla nomina di sindaco concorrono Alberto Bertoldo (Partito dei veneti), Lucio Spagnolo (Insieme per Rotzo) e Arianna Sartori (Vivere Rotzo).

Zermeghedo

Il sindaco uscente Luca Albiero ci riprova con la lista (Scegliamo Zermeghedo). A concorrere con lui ci saranno: Sabrina Paiusco (Zermeghedo 3.0) e Rino Orlandi (Noi con voi).