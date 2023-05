Salvini, Crosetto, Bernini e De Poli per la chiusura della campagna elettorale di Rucco

Si chiude la corsa elettorale del candidato sindaco, nonchè sindaco uscente di Vicenza, Francesco Rucco.

In vista del ballottaggio di domenica, l'attuale primo cittadino dà appuntamento ai suoi elettori in piazza San Lorenzo dove questa sera, giovedì 25 maggio, a partire dalle ore 19.30 sono attesi alcuni big della politica nazionale come il leader della Lega nonchè vice premier Matteo Salvini e il ministro della Difesa, ed espondente di Fdi, Guido Crosetto.