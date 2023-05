Una festa popolare per la chiusura della campagna elettorale di Giacomo Possamai

“Finiremo la campagna come l’abbiamo iniziata: tra la gente, in piazza, parlando di Vicenza ai vicentini, con il sorriso, lontani dalla politica nazionale e di partito che hanno scelto i nostri avversari". Il candidato sindaco del Pd Giacomo Possamai invita sostenitori, simpatizzanti e vicentini all’evento di chiusura della campagna elettorale che si terrà venerdì 26 maggio, dalle 18.30 alle 22.30 circa, in piazza delle Erbe e Corte dei Bissari.

"Ci sarà musica, mangeremo assieme, rideremo - commenta il candidato sindaco al ballottaggio con il sindaco uscente Francesco Rucco - Ma porteremo anche la nostra solidarietà all’Emilia-Romagna, per la quale raccoglieremo fondi grazie alla presenza di un testimonial d’eccezione: Gene Gnocchi con il quale lanceremo un appello a tutti i nostri sostenitori perché noi, qui a Vicenza, sappiamo bene cosa sia un’alluvione e quanto lavoro ci sia ancora da fare per il nostro territorio”.