Elezioni Vicenza 2023, il sondaggio sulle intenzioni di voto: ecco come partecipare

E'online da oggi sia sul sito di Vicenzatoday che sui canali social il sondaggio privo di committente e totalmente indipendente da qualsiasi schieramento politico che BiDiMedia ha realizzato per Citynews, il gruppo editoriale di cui fa parte la redazione vicentina. Da questa mattina si può rispondere alle 15 domande che compongono il sondaggio e indicare, in maniera anonima, la propria preferenza e l'indicazione di voto. Alla fine verranno diffusi, in esclusiva, i risultati del sondaggio.

Le elezioni per il nuovo sindaco di Vicenza si svolgeranno il 14 e il 15 maggio. A oggi i candidati sono: Francesco Rucco (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Idea Vicenza - Rucco Sindaco) ; Giacomo Possamai (Partito Democratico, Possamai Sindaco, Grande Vicenza - Azione/Italia Viva, Civici con Possamai, Lista Tosetto, Coalizione Civica per Vicenza) ; Claudio Cicero (Impegno a 360°) ; Lucio Zoppello (Rigeneriamo Vicenza Insieme - Zoppello Sindaco); Edoardo Bortolotto (Movimento 5 Stelle) ; Annarita Simone (La Comune) ; Luigi Ugone (Noi che Credevamo).

Servono solo cinque minuti di tempo per partecipare alla consultazione. Buon voto a tutti!