Vicenza al voto: il 59,33 % si è espresso per le regionali e il 64,08 % per il referendum

Nelle 112 sezioni del Comune di Vicenza risulta aver votato il 59,33 % degli elettori per le elezioni regionali del Veneto e il 64,08 % per il Referendum costituzionale confermativo.



"È stato pienamente rispettato nei due giorni di voto il protocollo sanitario e di sicurezza anti Covid - fanno sapere da palazzo Trissino - accesso ai seggi con mascherina chirurgica, utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani, schede riposte nell’urna dall’elettore, disinfezione delle matite dopo ogni uso, rispetto della distanza sociale".

Dal 14 settembre a oggi l'ufficio elettorale del Comune di Vicenza ha rilasciato 1447 duplicati di tessere elettorali smarrite o esaurite, di cui 1105 da venerdì 18 a oggi. Nello stesso periodo sono state consegnate 451 nuove tessere.

Sono state inoltre rilasciate 130 autorizzazioni al voto presso ospedali, case di cura e RSA Sabato 19 e domenica 20 settembre sono state rilasciate 74 carte d'identità.