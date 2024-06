Elezioni europee 2024, Meloni la più votata d'Italia

Record negativo dell'affluenza in Italia, che si ferma al 49,5 per cento. Nel 2019 aveva votato il 54,5 per cento. Come riporta Today, i risultati dei partiti confermano in parte le previsioni della vigilia, con Fratelli d'Italia in netto vantaggio, che supera - almeno in percentuale - il risultato delle politiche di due anni fa. Al secondo posto il Partito Democratico, in forte crescita rispetto alle politiche. Il partito della premier, Giorgia Meloni, è al 29 per cento, mentre quello di Elly Schlein è al 24,1. Terzo il Movimento 5 Stelle, con un deludente 9,7.

Forza Italia vince di misura il derby con la Lega toccando quota 9,5 per cento e superando il Carroccio che si ferma al 9,2. Molto sopra la soglia di sbarramento Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, al 6,6 per cento, mentre sia Stati Uniti d'Europa di Matteo Renzi ed Emma Bonino che Azione di Carlo Calenda (3,6 e 3,3 per cento) deludono e non centrano il quorum. Sicuramente fuori dal prossimo europarlamento Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro (2,2), Libertà (1,2) e Alternativa Popolare (0,7).

Cosa cambia in Italia

Con le gerarchie uscite dalle urne dell'8 e del 9 giugno, potrebbero cambiare molti equilibri sia nella maggioranza che nei rapporti tra i partiti delle opposizioni. Tra le forze che sostengono il governo Meloni, come detto Forza Italia supera la Lega, al secondo posto nella coalizione. Nel partito di Matteo Salvini, numeri alla mano, la candidatura del generale Roberto Vannacci (che ha preso circa 450 mila preferenze) ha evitato la debacle elettorale, ma non è riuscita a scongiurare il sorpasso da parte del partito di Antonio Tajani. Nelle prossime settimane sarà più chiaro quale sarà l'atteggiamento dei dirigenti che non hanno gradito la virata all'estrema destra del partito e la candidatura dell'alto ufficiale. Il "tradimento" del fondatore Umberto Bossi, che nel giorno del voto ha detto di aver votato Forza Italia, potrebbe essere un segnale in vista del prossimo congresso, convocato in autunno.



Nel cosiddetto "Campo largo" il Pd a guida Schlein stacca il M5S di Giuseppe Conte e si impone come forza leader delle opposizioni. I pentastellati sono da sempre sfavoriti in questo tipo di competizioni, perché non vantano un forte radicamento sul territorio e non hanno candidati riconoscibili in grado di trainare voti di preferenza, ma il risultato è comunque molto deludente e sotto le aspettative. I dem potrebbero essere la prima forza nel Pse, superando il partito del presidente spagnolo Pedro Sánchez per numero di eurodeputati eletti: se Giorgia Meloni non dovesse entrare in una futura "Maggioranza Ursula II" potrebbe essere il partito italiano più influente nel prossimo Europarlamento. Chi può sicuramente cantare vittoria è Alleanza Verdi Sinistra, che probabilmente anche grazie alla candidatura di Ilaria Salis riesce a superare agevolmente la soglia di sbarramento del 4 per cento: un risultato sorprendente e assai al di sopra delle previsioni. Non brillano invece Stati Uniti d'Europa, la cosiddetta "lista di scopo" di Emma Bonino e Matteo Renzi, e Azione di Carlo Calenda, che a causa delle loro divisioni resteranno a casa.