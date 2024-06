Elezioni europee, affluenza bassa in città: alle 23 di sabato ha votato solo il 13,75%

Alle 23 di sabato 8 giugno, primo giorno di voto, nelle 93 sezioni elettorali della città risulta aver votato il 13,75 % degli elettori.

A Vicenza 18 mila elettori cambiano seggio in seguito alla riorganizzazione delle sedi.

Nella sezione In evidenza del sito www.comune.vicenza.it è possibile verificare dove votare, utilizzando il nuovo motore di ricerca “Trova il seggio”.



Inoltre chi ha smarrito o non hai più spazio nella tessera elettorale può stampare il certificato sostitutivo per recarsi al seggio a votare (Il servizio è accessibile con SPID o CIE. Non è attivo per i cittadini Aire e per i cittadini iscritti alle liste elettorali dopo il 22 aprile 2024).

Il Comune di Vicenza mette a disposizione dei cittadini con difficoltà di deambulazione certificata un servizio gratuito di trasporto ai seggi con un mezzo attrezzato con pedana mobile per carrozzine.

È possibile prenotare il servizio anche domani domenica 9 giugno chiamando 3497453881 (no messaggi), o inviando una email a sadvicenza@mameri.it dalle 9 alle 19.