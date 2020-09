Nove i vicentini eletti in Consiglio Regionale, il podio delle preferenze va a Possamai

L'Osservatorio Regionale del Veneto, con il report pubblicato, parla ancora di stime sugli eletti, ma l'elezione per nove berici in Consiglio Regionale è praticamente sicura. Il vicentino che prende più voti non è della corte del Doge Zaia, bensì Giacomo Possamai, del Partito Democratico.

Passati con la Lista Zaia, ci sono Roberto Ciambetti, con 9.951 preferenze. Lui è uno dei riconfermati, mentre Marco Zecchinato (4.326 preferenze), Stefano Giacomin (2.876) e Silvia Maino (2.774) sono invece dei neo-eletti.

Per la Lega sono stati eletti l'assessore uscente Manuela Lanzarin con 10.370 preferenze e il riconfermato Nicola Finco con 8.939 preferenze.

Riconfermata anche l'assessore uscente Elena Donazzan della lista Fratelli d'Italia con 10743 preferenze.

All'opposizione viene riconfermeta Cristina Guarda, di Europa Verde con 2536 preferenze e Giacomo Possamai, re delle preferenze, neo eletto in Consiglio Regioale per il Partito Democratico con 11.155 preferenze.

Ecco la lista dei primi dei non eletti:

- Lista Zaia: Ilenia Tisato

- Lega: Milena Cecchetto

- Fratelli d'Italia: ,Joe Formaggio

- Partito democratico: Chiara Luisetto

- Europa Verde: Renzo Masolo

Tisato, Cecchetto e Formaggio potrebbero rientrare se, come si vocifera, Ciambetti, Donazzan e Lanzarin dovessero entrare in Giunta.