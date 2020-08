Elezioni amministrative 2020: a Lonigo la corsa è a 3

La Lega scarica Luca Restello (sindaco uscente) e la corsa alla nomina di primo cittadino si fa per tre: Giovanna Battaglia, Francesca Dovigo e Pierluigi Giacomello. La più parte dell'Amministrazione attuale ha deciso di seguire il suo vicensindaco (Dovigo) : quattro le liste in appoggio, Dovigo Sindaco, Lega Nord, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Per il centrosinistra si propone inve Pierluigi Giacomello con la sua civica "Siamo Lonigo", la lista "Lonigo Guarda avanti" che vede tra gli l'altri la consigliera regionale uscente Cristina Guarda e "Lonigo democratica e solidale riparte". Corsa in solitaria per Giovanna Battaglia, referente del Movimento 5 Stelle che si propone con la lista "Lonigo vale".

