Elezioni amministrative 2024: tutti i comuni vicentini al voto

Dei 309 enti locali veneti chiamati al rinnovo delle cariche, il prossimo 8 e 9 giugno, ci sono anche 75 Comuni vicentini.

Dai meno popolati come Lastebasse, forte dei suoi 189 abitanti, Foza che ne conta 661, quindi Pedemonte 700, ai più popolosi come Bassano del Grappa (oltre 42 mila residenti) e Schio (più di 38 mila gli scledensi), Arzignano e Montecchio Maggiore, Valdagno Cassola, Thiene e Asiago.

Il termine della presentazione delle liste è previsto per il 10 e 11 maggio prossimi.

Nel caso di ballottaggio si ritornerà al voto sabato 22 e domenica 23 giugno 2024.

Tutti i Comuni al voto

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo insieme quali sono i comuni e i loro sindaci uscenti. (*comuni con più di 15mila abitanti)

Agugliaro, 1.441 abitanti. Sindaco uscente Massimo Borghettini, eletto con la lista Rinnova Agugliaro, primo mandato.

Alonte, 1.593 abitanti. Sindaco uscente Luigi Tassoni, eletto con la lista Vivere Alonte. Già sindaco nel 1995, 1999 e 2019.

Altavilla Vicentina, 11.820 abitanti. Commissariato dal 16 febbraio 2024 dopo le dimissioni del sindaco Carlo Dalla Pozza eletto al primo mandato con la lista Catagini.

Altissimo, 2.152 abitanti. Sindaco uscente Omar Loris Trevisan eletto al primo mandato con la lista Impegno per Altissimo.

Arcugnano, 7.717 abitanti. Sindaco uscente Paolo Pellizzari, secondo mandato, eletto con la lista Pro Arcugnano.

Arsiero 3.021 abitanti. Sindaco uscente Cristina Meneghini, eletta al primo mandato con la lista Lega Salvini-Forza Italia-Fratelli d'Italia-Civica.

*Arzignano 25.094 abitanti. Sindaco uscente, Alessia Bevilacqua eletta al primo mandato con la coalizione Giorgio Gentilin, Liga Siamo Veneto, Fratelli d'Italia, Al Centro per Bevilacqua, Lega Salvini.

Asiago, 6.361 abitanti. Sindaco uscente Roberto Rigoni Stern, eletto per il secondo mandato con la lista Viva Asiago!

Asigliano Veneto, 844 abitanti. Sindaco uscente Fabrizio Ceccato, eletto per il terzo mandato con la lista Fabrizio Ceccato Sindaco.

* Bassano del Grappa 42.334 abitanti. Sindaco uscente Elena Pavan, eletta al primo mandato con la coalizione Impegno per Bassano, Fratelli d'Italia, Lega Salvini, Forza Italia-Cittadini di Bassano, #pavan Sindaco.

Breganze, 8.381 abitanti. Sindaco uscente Piera Campana, eletta per il secondo mandato con la lista Breganze Attiva.

Bressanvido, 3.167 abitanti. Sindaco uscente Luca Franzè, eletto al primo mandato con la lista Voce ai Cittadini.

Caltrano, 2.527 abitanti. Sindaco uscente Luca Sandonà, eletto al primo mandato con la lista Caltrano ai Caltranesi.

Calvene, 1.289 abitanti. Sindaco uscente Andrea Pasin, eletto per il secondo mandato con la lista Condividere Calvene.

Camisano Vicentino, 11.165 abitanti. Sindaco uscente Renzo Marangon con la lista Noi con Voi. Già sindaco nella legistratura 2009-2014.

Campiglia dei Berici, 1.669 abitanti. Sindaco uscente Massimo Zulian, eletto per il secondo mandato con la lista Nuova Campiglia.

Carrè, 3.500 abitanti. Sindaco uscente Valentina Maculan, eletta al primo mandato con la lista Impegno Comune.

Cartigliano, 3.711 abitanti. Sindaco uscente Germano Racchella eletto con la lista Passione per Cartigliano. Già sindaco nel 2004 e 2009.

*Cassola, 15.090 abitanti. Aldo Maroso, eletto per il secondo mandato con la lista Vivere Cassola.

Castegnero, 2.849 abitanti. Sindaco uscente Marco Montan, eletto al primo mandato con la lista Impegno in Comune.

Chiuppano, 2.496 abitanti. Sindaco uscente Giuseppe Panozzo, eletto per il secondo mandato con la lista Scelta per Chiuppano.

Colceresa, 5.911 abitanti. Primo sindaco della storia di Colceresa Enrico Costa eletto con la lista Siamo Colceresa.

Cornedo Vicentino, 11.708 abitanti. Sindaco uscente Francesco Lanaro eletto per il primo mandato con la lista #lanaro Sindaco per Cornedo.

Creazzo, 11.227 abitanti. Sindaco uscente Carmela Maresca eletta per il primo mandato con la lista Vivere Creazzo

Dueville, 13.714 abitanti. Sindaco uscente Giuseppina Armiletti eletta per il secondo mandato con la lista Dueville in Comune.

Fara Vicentino, 3.721 abitanti. Sindaco uscente Maria Teresa Sperotto eletta per il secondo mandato con la lista Progetto Comune.

Foza, 661 abitanti. Sindaco uscente Bruno Oro, eletto con il secondo mandato con la lista Vivere Foza.

Gallio, 2.342 abitanti. Sindaco uscente Emanuele Munari ricofermato con la lista Insieme per Gallio e L'Altopiano.

Grisignano di Zocco, 4.277 abitanti. Sindaco uscente Stefano Lain eletto per il primo mandato con la lista Rinascere.

Grumolo delle Abbadesse, 3.808 abitanti. Sindaco uscente Andrea Turetta eletto per il primo mandato con la lista Grumolo al Centro.

Isola Vicentina, 10.268 abitanti. Sindaco uscente Francesco Enrico Gonzo ricofermato con la lista Gruppo Duemila24.

Lastebasse,189 abitanti. Sindaco uscente Emilio Leoni riconfermato (dal 2009) con la lista Unione Lastarolla.

Longare, 5.523, abitanti. Sindaco uscente Matteo Zennaro eletto per il primo mandato con la lista Insieme per Cambiare.

Lugo di Vicenza 3.562 abitanti. Sindaco uscente Loris Dalla Costa eletto per il primo mandato con la lista Futuro X Lugo.

Lusiana Conco, 4.553 abitanti. Sindaco uscente Stefano Lain eletto per il primo mandato con la lista Rinascere.

Monte di Malo, 2.797 abitanti. Sindaco uscente Mosè Squarzon riconfermato con la lista Promuovere Monte di Malo.

Montebello Vicentino, 6.319 abitanti. Sindaco uscente Dino Magnabosco riconfermato con la lista Civica Montebello.

*Montecchio Maggiore, 23.216 abitanti. Sindaco uscente Gianfranco Trapula eletto per il primo mandato con la coalizione Forza Italia-Lista Montecchio, Lega Salvini, Trapula Sindaco.

Montecchio Precalcino, 4.907 abitanti Sindaco uscente Fabrizio Parisotto riconfermato con la lista Parisotto per Montecchio.

Montegaldella, 1.785 abitanti. Sindaco uscente Ciro Piccoli eletto al primo mandato con la lista Cambiare Montegaldella.

Monticello Conte Otto, 8.983 abitanti. Sindaco uscente Damiano Ceron eletto al primo mandato con la lista Ceron Sindaco.

Montorso Vicentino, 3.031 abitanti. Sindaco uscente Diego Zaffari eletto con la lista Uniti per Montorso. Già sindaco nel 2004 e 2009.

Mussolente, 7.634 abitanti. Sindaco uscente Cristiano Montagner riconfermato con la lista Patto per Mussolente e Casoni.

Nogarole Vicentino, 1.219 abitanti. Sindaco uscente Romina Bauce riconfermata con la lista Insieme per Nogarole.

Noventa Vicentina, 8.929 abitanti. Sindaco uscente Mattia Veronese eletto per il primo mandato con la lista Io Credo in Noventa.

Pedemonte,700 abitanti. Sindaco uscente Roberto Carotta eletto per la prima volta nel 2009 con la lista Insieme per Pedemonte.

Pianezze, 2.163 abitanti. Sindaco uscente Luca Vendramin riconfermato con la lista Uniti per Pianezze.

Piovene Rocchette, 8.160 abitanti. Sindaco uscente Erminio Masero riconfermato con la lista Noi con Voi.

Pojana Maggiore, 4.271 abitanti. Sindaco uscente Paola Fortuna riconfermata con la lista Paola Fortuna.

Pove del Grappa, 3.160 abitanti. Sindaco uscente Francesco Dalmonte eletto per il primo mandato con la lista Pove di Tutti.

Pozzoleone, 2.773 abitanti. Sindaco uscente Edoardo Tomasetto, eletto al primo mandato con la lista Pozzoleone Civica.

Roana, 4.161 abitanti. Sindaco uscente Elisabetta Magnabosco, eletta al primo mandato con la lista 6 Frazioni – 1 Comune Roana.

Salcedo, 5.337 abitanti. Il 6 marzo 2024 il Consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato.

San Pietro Mussolino, 1.544 abitanti. Sindaco uscente indaco Gabriele Tasso riconfermato con la Lista Civica - per San Piero.

San Vito di Leguzano, 3.571 abitanti. Sindaco uscente Umberto Poscoliero riconfermato con la lista Progetto S.vito.

Santorso, 5.530 abitanti. Sindaco uscente Franco Balzi, riconfermato con la lista Il Paese Che Vogliamo.

Sarcedo, 5.337 abitanti. Sindaco uscente Luca Cortese, riconfermato al secondo mandato con la lista Sarcedo in Comune.

*Schio, 38.533 abitanti. Sindaco uscente Valter Orsi riconfermato con la coalizione Fare a Schio, Veneti per Schio, Noi Cittadini, Schiodando.

Solagna, 1.807 abitanti. Sindaco uscente Stefano Bertoncello, eletto al primo mandato con la lista Uniti per Solagna.

Sossano, 4.185 abitanti. Sindaco uscente Enrico Grandis, eletto al primo mandato con la lista Lega Salvini.

Sovizzo, 8.283 abitanti. Nuovo comune istituito il 22 gennaio 2024 mediante la fusione dei comuni di Gambugliano e Sovizzo.

Tezze sul Brenta, 12.891 abitanti. Sindaco uscente Luigi Pellanda, eletto al primo mandato con la lista Lega Salvini-Vivere Tezze.

Tonezza del Cimone 501 abitanti. Sindaco uscente Franco Bertagnoli, eletto al primo mandato con la lista Lega Salvini-Uniti per Tonezza.

Torrebelvicino, 5.817 abitanti. Sindaco uscente Emanuele Boscoscuro, eletto per il secondo mandato con la lista Fare Insieme.

Torri di Quartesolo, 11.738 abitanti. Sindaco uscente Diego Marchioro, eletto al primo mandato con la lista Torri Città Unita.

Trissino, 8.638 abitanti. Sindaco uscente Davide Faccio eletto al secondo mandato con la Lista Civica per Trissino.

Valbrenta, 4870 abitanti. Sindaco uscente (il primo della storia di Valbrenta) Luca Ferazzoli eletto con la lista Valbrenta Civica.

* Valdagno, 25.697 abitanti. Sindaco uscente Giancarlo Giuseppe Acerbi, riconfermato al ballottaggio il sindaco con la coalizione Valdagno Guarda Avanti, Autonomia del Veneto, Partito Democratico, Scegli Valdagno.

Valdastico, 1.175 abitanti. Sindaco uscente Claudio Sartori, eletto per il primo mandato con la lista Siamo Valdastico.

Valli del Pasubio, 3.064 abitanti. Sindaco uscente Carlo Bettanin, eletto per il primo mandato con la lista Valli Futura.

Velo d'Astico, 2.244 abitanti. Sindaco uscente Giordano Rossi, eletto per il secondo mandato con la lista Uniti per Velo

Villaga, 1.872 abitanti. Sindaco uscente Eugenio Gonzato, eletto per il terzo mandato con la Lista Civica Villaga.

Zanè, 6.587 abitanti. Sindaco uscente Roberto Berti, eletto per il secondo mandato con la lista Uniti per Zanè.

Zovencedo, 798 abitanti. Sindaco uscente Stefania Marchesini, eletta per il primo mandato con la lista Insieme per il Futuro.

Zugliano, 6.783 abitanti. Sindaco uscente Sandro Maculan, eletto per il secondo mandato con la lista Uniti per Zugliano.