Amministrative 2022, 10 Comuni al voto: gli esiti dello spoglio

Brendola

Un solo candidato in lizza: Bruno Beltrame (Uniti per Brendola) che con 2.586 voti è stato eletto sindaco.

Sandrigo

Corsa a due tra Marica Rigon (Sandrigo Limpida) e Francesco Segala (Progetto futuro per Sandrigo). Con 1.928 voti pari al 57,95% è stata eletta sindaco Marica Rigon.

Schiavon

Tre i candidati in lizza: Simone Dellai (Schiavon Longa), Dionisio Sartori (Insieme per Schiavon e Longa) ed Eros Parolin (Schiavon comune veneto). Ad avere la meglio è stato Simone Dellai con 855 voti pari al 68,35% dei consensi.

Marano Vicentino

Marco Guzzonato (Marano Gente Comune) è il nuovo sindaco, eletto con 2.559 voti, pari al 62,22% dei consensi. Ha avuto la meglio su Luca Zanandrea (Marano Domani) e Vanna Dalla Vecchia (Noi di Marano).

Val Liona

Con 872 voti pari al 50,32% dei consensi Maurizio Fipponi (Progetto Val Liona) è stato eletto sindaco. Niente da fare per Antonio Lazzari (Viviamo Val Liona) che si ferma al 49,68%.

Romano D'Ezzelino

Plebiscito di voti per Simone Bontorin (Un cuore in Comune) che è stato scelto come primo cittadino dal 84, 02% dei votanti (5.538 voti). Rossella Olivo (Romano per tutti) si ferma al 15,98% (1.053 voti).

Rosà

Elena Mezzalira (SìAmo Rosà) è estata eletta sindaco con il 64,76% dei consensi pari a 3.864 voti. Gian Paolo Baggio (Riparte Rosà) si ferma al 35,24% con 2.103 voti.

(articolo in aggiornamento)