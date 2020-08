Elezioni amministrative 2020, Posina lancia una sfida a tre

Chi prenderà l'eredità lasciato da Andrea Cecchellero, sindaco per tre mandati consecutivi?

La corsa alla nomina di primo cittadino a Posina vede tre nomi in lizza Adelio Cervo, 70 anni, già nella squadra di Cecchellero, suo vicesindaco per i tre mandati che si presenta con la lista "Per Posina e la sua gente" (Andrea Cecchelelro, Nicola Costa Beber, Cristian Dino Dal Maso, Ilaria Lorenzato, Roberto Pietro Lorenzato, Lorenzo Losco, Paolo Zambon).

La seconda lista è quella di Mauro Venzo, 47enne che si propone con "Venzo Sindaco" (Giulia Cerco, Aladino Losco, Matteo Minelle, Adriano Munarini, Andrea Oliviero, Michele Pesavento, Anna Margherita Rader).



Infine Maria Galazzo, 42enne residente nel foggiano, che si propone con "L'altra politica" (Antonio Alessandrino, Raffaella Pia Alessandrino, Nazario D'Orsi, Antonietta Franco, Gerardo Mastromauro, Pompeo Minichillo, Elisabella Papagna, Anna Maria Pilolli).