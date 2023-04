Festa Usa in villa? «Non ci sono stati disagi»

Prima, dopo e durante la serata del 21 aprile organizzata a villa Canal di Grumolo delle Abbadesse dal comando americano «della Caserma Ederle» «non c'è stato alcun disagio». A dirlo è lo stesso primo cittadino grumolese Andrea Turetta che così replica alle lamentele di alcuni residenti riportate da Vicenzatoday.it in un servizio pubblicato ieri 23 aprile. «Non c'è stato problema alcuno men che meno di circolazione. È stato organizzato tutto nei minimi dettagli. Per di più io ero in loco». Ai taccuini di Vicenzatoday.it Turetta parla anche delle critiche espresse dall'ex consigliere comunale Giorgio Magnani per quanto concerne l'uso di fuochi d'artificio. I quali avrebbero potuto disturbare la fauna selvatica, volatili in primis, durante il periodo della riproduzione o della cova. «Sono stati utilizzati - spiga Turetta - fuochi artificiali di nuova generazione assai meno rumorosi dei botti da sagra. Fuochi - conclude il primo cittadino, pensati più per l'aspetto visivo e coreografico che per quello sonoro».