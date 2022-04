Dimissioni di massa da urologia: l'Ulss 7 sulla graticola

Uno dopo l'altro tutti i medici del reparto di urologia dell'Ospedale di Santorso hanno dato le dimissioni. La denuncia è contenuta in una nota di fuoco diffusa oggi 21 aprile dal consigliere comunale scledense Carlo Cunegato. «Non si era mai verificato che tutti i medici di un reparto dessero le dimissioni. La cosa susciterà un dibattito?» attacca ancora il consigliere di Coalizione civica che invita i sindaci del comprensorio a intervenire sul caso.

«La scorsa settimana - rincara la dose Cunegato - abbiamo annunciato le dimissioni di ben tre urologi dell'Ospedale di Santorso, notizia allarmante per la sanità del nostro territorio. Purtroppo non è finita qui: anche il dottor Davide Brotza, ultimo urologo strutturato appartenente alla pianta organica della vecchia urologia della Ulss 7 Alto vicentino, ha dato le dimissioni. Si tratta di una situazione unica, mai vista nel nostro territorio e probabilmente neppure in altre realtà ospedaliere italiane. Se le dimissioni di un singolo medico all'interno di un reparto potrebbero indicare un disagio personale, che sarebbe comunque opportuno indagare, le dimissioni di tutti i medici di un reparto (Rahmati nel 2019, poi Chierigo, Lazzarotto e Fabrello, ed ora anche Brotza) fanno seriamente sospettare l'esistenza di problemi gravi verosimilmente sottovalutati o non adeguatamente gestiti dalla direzione aziendale, probabilmente derivati dalla fusione dell'Urologia di Santorso con quella di Bassano avvenuta nel 2019».

Poi un'altra bordata: «L'Ulss 7 minimizza, parlando della disponibilità di alcuni medici specializzandi. Ma esiste anche una graduatoria concorsuale di medici specialisti, la maggior parte dei quali pare non accettino di venire a lavorare in questa urologia. Che cosa sta succedendo visto che tutti i medici se ne vanno e nessun vincitore di concorso vuole prendere servizio a Santorso? Di chi sono le responsabilità? Che rapporti esistono tra Santorso e Bassano?».

In giornata, senza peraltro entrare nel merito dei problemi sollevati da Cunegato, è intervenuto Carlo Bramezza. «L'Ulss 7 Pedemontana - scrive in una nota il direttore dell'azienda sanitaria che cura il servizio tra Bassanese e Alto vicentino - cresce per capacità di attrazione anche nei confronti di medici, infermieri e di tutte le altre figure professionali che concorrono al funzionamento della sanità pubblica: è questo il dato che emerge confrontando il numero di nuovi assunti e cessazioni dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2022. Ma se nel computo delle uscite - aggiunge Bramezza - non si contando quelle per raggiunti limiti di età che sono 201, considerando solo quelle per scelta personale, 129 dimissioni volontarie e venticinque richieste di mobilità, si scopre che il saldo positivo arriva a quota più 347». Il botta a risposta a distanza tra Cunegato Bramezza arriva in un momento delicatissimo peraltro. Il 9 aprile infatti a Padova in tremila avevano protestato contro le défaillance della sanità pubblica. Rispetto a quel corteo durante il quale erano emersi scenari a tinte fosche, la giunta regionale, invocata nel nome dell'assessore alla salute Manuela Lanzarin, era rimasta in silenzio.