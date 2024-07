Diga sul Vanoi? Zaia e Fugatti ai ferri corti

La diga sul Torrente Vanoi pensata dalla Regione Veneto per combattere la penuria d'acqua tra Bassanese, Vicentino e Padovano è ormai un caso politico ad alta tensione. Ieri 15 giugno a Breganze nel Vicentino, impegnato nella inaugurazione dei lavori di un bacino di laminazione, Luca Zaia, presidente leghista della giunta regionale veneta ha parlato della diffida di fuoco indirizzata dalla Provincia autonoma di Trento (pure questa a trazione leghista) al soggetto che ha realizzato il progetto di massima, ossia il Consorzio di Bonifica del Brenta con sede a Cittadella: in questo caso il braccio operativo di palazzo Balbi. Si tratta di una diffida in cui si invita in modo perentorio proprio l'ente cittadellese a non proseguire coi suoi piani: pena l'impugnazione di ogni singolo atto susseguente.

Incalzato dai cronisti Zaia, che è parso in difficoltà sull'argomento, non è entrato in profondità, limitandosi a dire di non avere preclusioni né per il sì all'opera né per il no. Aggiungendo che saranno i tecnici a doversi pronunciare al riguardo. La questione però è molto più complessa: in primis perché dal Trentino l'opera, da mesi e mesi, viene malvista non solo dalla giunta, non solo dalla politica, non solo da buona parte del mondo agricolo, ma pure dal fronte ambientalista. Tutti contestano l'impatto ambientale negativo e nello specifico il rischio idrogeologico connaturato con la fragilità del comprensorio a scavalco tra le due Regioni. Se la diga infatti è prevista nel territorio Veneto ossia a Lamon nel Bellunese, il bacino invece interesserà i comuni trentini di Cinte tesino e Canal San Bovo.

Zaia in realtà si è limitato a ripetere un orientamento dal basso profilo già fatto proprio in passato. Epperò è la diffida stessa, il cui contenuto ha fatto caolino in una nota ufficiale della giunta trentina del 12 luglio, a costituire un vero giro di boa nell'ambito di uno scontro a distanza che si inasprisce settimana dopo settimana, anche in ragione del fatto che il nulla osta della provincia trentina rimane un vincolo politico e giuridico insormontabile.

«Siamo assolutamente contrari, come abbiamo più volte precisato, a questo progetto che viene promosso in aperta violazione delle competenze della Provincia autonoma di Trento. Mi auguro che il messaggio espresso in questa lettera giunga in modo chiaro. Tuttavia, siamo pronti a far rispettare in tutte le sedi possibili l'esigenza della difesa del territorio trentino e le prerogative della nostra autonomia» puntualizza il presidente della provincia trentina Maurizio Fugatti, che nella diffida indirizzata sia al Consorzio Brenta sia alla Regione Veneto approfondisce «tutte le criticità del progetto, ripercorrendo anche i pronunciamenti in senso negativo dell'amministrazione dagli anni Duemila in poi». Parole durissime che fanno il paio con quelle dell'assessore all'ambiente trentino Giulia Zanotelli. Che sul canale YouTube di piazza Dante parla apertis verbis «di ferma contrarietà» dell'amministrazione trentina anche sul piano tecnico. Un uno due che smentisce Zaia su tutti fronti, a partire dalle considerazioni tecniche dietro le quali si è arroccato in questi mesi.

